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Выход игры STALKER 2: Сердце Чернобыля перенесён на декабрь 2022 года
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 Сегодня геймеры всего мира получили печальное известие, что им придется немного подождать, прежде чем они смогут снова попасть в «Зону» и охотиться за артефактами. Разработчики GSC Game World объявили, что перенесли дату запуска STALKER 2: Heart of Chernobyl на 8 декабря 2022 года, что почти на восемь месяцев позже первоначально запланированного релиза 28 апреля.

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 Объявление было сделано после того, как в сети появилось несколько слухов о задержке STALKER 2: Heart of Chernobyl. Точная причина задержки не называлась, но слишком поздняя дата запуска предполагает, что разработка игры, возможно, столкнулась с какой-то проблемой. Игра находится в разработке уже почти десять лет, так что еще несколько месяцев не должны стать особенно невыносимыми для большинства фанатов. Успокаивает хотя бы, что игра не будет иметь ненавистного большинством NFT.

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 Судя по информации, которая появлялась до сих пор, STALKER 2: Heart of Chernobyl выглядит весьма недурно, и задержка выхода пойдет только на пользу игрокам. Игра, выпущенная в спешке, практически всегда преподносит игрокам неприятные сюрпризы в виде багов, вылетов и низкой производительности. Вряд ли разработчики хотят, чтобы их детище постигла судьба Cyberpunk 2077.

#gsc game world #stalker 2 #gsc #gsc gameworld #сталкер 2 #gsc world publishing #stalker 2: heart of chernobyl #тень чернобыля
3
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