Сегодня геймеры всего мира получили печальное известие, что им придется немного подождать, прежде чем они смогут снова попасть в «Зону» и охотиться за артефактами. Разработчики GSC Game World объявили, что перенесли дату запуска STALKER 2: Heart of Chernobyl на 8 декабря 2022 года, что почти на восемь месяцев позже первоначально запланированного релиза 28 апреля.
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Объявление было сделано после того, как в сети появилось несколько слухов о задержке STALKER 2: Heart of Chernobyl. Точная причина задержки не называлась, но слишком поздняя дата запуска предполагает, что разработка игры, возможно, столкнулась с какой-то проблемой. Игра находится в разработке уже почти десять лет, так что еще несколько месяцев не должны стать особенно невыносимыми для большинства фанатов. Успокаивает хотя бы, что игра не будет иметь ненавистного большинством NFT.
Судя по информации, которая появлялась до сих пор, STALKER 2: Heart of Chernobyl выглядит весьма недурно, и задержка выхода пойдет только на пользу игрокам. Игра, выпущенная в спешке, практически всегда преподносит игрокам неприятные сюрпризы в виде багов, вылетов и низкой производительности. Вряд ли разработчики хотят, чтобы их детище постигла судьба Cyberpunk 2077.