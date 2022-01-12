Кроме того, в списке пресутствуют неизвестные модели Redmi

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Компания Xiaomi сертифицировала новые смартфоны в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как правило, такие компании, как Apple и Xiaomi, сертифицируют устройства в ЕЭК перед их продажей в Европе, как и производители видеокарт.

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Сообщение о регистрации смартфонов появилось сразу от двух пользователей Twitter под никами @yabhishekd и @xiaomiui. Скриншоты, представленные ниже, не раскрывают подробной информации об устройствах. Тем не менее они показывают связь номеров моделей с некоторыми суббрендами Xiaomi. Например, EEC сообщает, что номер 2203129G принадлежит бренду Xiaomi, а не Redmi или POCO.

Судя по предыдущим утечкам, номер 2203129G принадлежит Xiaomi 12 Lite под кодовым названием «taoyao». Кроме того, список ЕЭК указывает номера 22021211RG и 22011211G, которые считаются частью серии POCO F4. По слухам, Xiaomi будет продавать эти устройства под названиями POCO F4 Pro и POCO F4 Pro Plus соответственно.

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Согласно выше сказанному, можно ожидать, что Xiaomi представит смартфон Xiaomi 12 Lite и как минимум два устройства серии POCO F4 в течение следующих нескольких месяцев. Также появилось несколько других загадочных устройств Redmi, в том числе модель 22031116BG. К сожалению, пока неясно, что это за устройства.