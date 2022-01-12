Однако список поддерживаемых процессоров маловат, а дальнейшая судьба с поддержкой остальных чипсетов остается под вопросом

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После долгих лет ожидания AMD наконец-то разрешила партнерам по плате официально поддерживать процессоры Ryzen 5000 на материнских серии 300. Ситуация с материнскими платами AMD серии 300, поддерживающими процессоры Zen3, была довольно запутанной. AMD неоднократно заявляла, что поддержка новых процессоров является сложной задачей, и ее нелегко решить. Не говоря уже об отсутствующих функциях, таких как PCIe Gen4, которые были просто недоступны на материнских платах AMD Ryzen первого поколения.

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Периодически в сеть попадали модифицированные версии BIOS, частично поддерживающие процессоры Vermeer, а также анонсировались официальные BIOS, которые, однако, исчезали с веб-сайтов производителей так же быстро, как были объявлены. Также некоторые умельцы использовали BIOS от других плат, которые прошивались на другие платы.

Сегодня ASRock выпустила первый BIOS для чипсета X370, поддерживающий Ryzen серии 5000. Новый BIOS уже доступен для загрузки, и опубликован список поддерживаемых процессоров.

Поддержка Ryzen 5000 уже подтверждена инсайдером KOMACHI_ENSAKA через System Management Unit Checker, в котором чипы Vermeer указаны, как поддерживаемые.

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Важно отметить, что из-за ограниченного места в BIOS AMD пришлось удалить поддержку Bristol Ridge, так что стоит иметь это в виду при обновлении.