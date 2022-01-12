Новинка не особо впечатляет характеристиками, но обладание этим транспортным средством придаст высокий статус любому его обладателю

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Большинство людей знают известную марку Bugatti как производителя роскошных спортивных автомобилей, являющихся самими мощными и скоростными серийными суперкарами. Однако теперь французская компания представила своё первое электрическое средство передвижения, которое будет значительно медленнее, чем его старшие четырехколесные собратья.

Электрический самокат под маркой Bugatti был разработан в сотрудничестве с Bytech International и оснащен электродвигателем мощностью 700 Вт, который может разогнать двухколесный электромобиль до максимальной скорости около 29 километров в час, но в экономичном и городском режимах максимальная скорость составляет 14,5 и 19 км/ч соответственно. Самокат изготовлен из магниевого сплава и весит 16 килограмм, в то время как типичный запас хода должен составлять около 35 километров на одной зарядке. Ни цена, ни дата выпуска электрического самоката Bugatti пока не разглашаются. Известно, что новинка будет доступна в черном, серебристом и синем цветах.

Интересно, что значок Bugatti не только изображен на передней части самоката, но и сзади есть светодиод, который проецирует логотип EB на землю во время движения. Возвращаясь к вопросу стоимости, следует сказать, что она будет гораздо выше аналогичных устройств от других производителей, так как логотип именитого бренда непременно дороже его технических характеристик.

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