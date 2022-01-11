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Разогнанный Adreno 650 превосходит Adreno 660 в чипсете Snapdragon 888 в тестах производительности
Тест проводился одним из участников форума XDA с использованием Xiaomi Mi 10T и Asus ROG Phone 5
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 После выхода мобильного чипсета Snapdragon 888 многие стали упрекать компанию Qualcomm за плохие тепловые характеристики новинки. Хотя он предлагает значительные улучшения по сравнению со своим предшественником Snapdragon 865, его стабильная производительность оставляет желать лучшего.

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 Старший член сообщества XDA под ником astronomy2021 разогнал графический процессор Adreno 650 чипсета Snapdragon 865 до 940 Гц, что почти вдвое превышает базовую частоту 587 МГц. Разгон вместе с драйверами OpenGL 604 позволил графическому процессору превзойти Adreno 660 чипсета Snapdragon 888 в широком диапазоне реальных и синтетических тестов, таких как AnTuTu, 3D Mark Wild Life, GFXBench и Genshin Impact. Самое приятное то, что Adreno 650 потреблял в среднем 7,2 Вт при пиковых нагрузках, тогда как Adreno 660 потреблял до 11 Вт.

 Полученная производительность Snapdragon 865 по сравнению со Snapdragon 888 служит напоминанием о недостатках последнего. Многие винят в этом техпроцесс Samsung N5, на котором основан чипсет, что является правдой, поскольку те же проблемы возникают и у Exynos 2100 с аналогичными характеристиками. Snapdragon 865 был последним чипсетом Qualcomm, использующим 7-нм техпроцесс TSMC, и это свидетельствует о превосходстве тайваньского производителя чипов.

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 Если говорить об устройствах, которые сравнивались в тестах, то ими были Xiaomi Mi 10T на базе Snapdragon 865 и Asus ROG Phone 5 на Snapdragon 888. Больше о процессе тестирования можно узнать в этой ветке XDA Forums.

#snapdragon 888 #snapdragon 865 #asus rog phone #adreno 660 #adreno 650 #xiaomi mi 10t
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