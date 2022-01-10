Несколько дней назад ресурс Cowcotland заявил, что видеокарта Radeon RX 6500 XT будет доступна в еврозоне за 299 евро, что в настоящее время примерно равняется 340 долларам США с учетом налогов. Если не считать налоги, то стоимость видеокарты снизится на 20%, что составит 272 доллара США, на даже эта цифра намного превышает рекомендованную AMD цену в 199 долларов США.
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Компания ASUS сообщила, что это касается цен на модели Radeon RX 6500 XT Dual и TUF Gaming Radeon RX 6500 XT в Германии. Согласно пресс-релизу, первая будет продаваться по цене 299 евро и будет доступна с 19 января. Однако версия TUF Gaming, которую также можно будет заказать с 19 января, будет стоить 334 евро. Другими словами, ASUS будет продавать RX 6500 XT по цене более 300 долларов США без учета НДС. В Германии ставка НДС составляет 19%.
Напомню, что Radeon RX 6500 XT имеет 4 ГБ видеопамяти GDDR6, которых якобы мало для привлечения внимания майнеров. Однако AMD не исключает выпуска варианта на 8 ГБ. Компания позиционирует RX 6500 XT как видеокарту для игры при разрешении 1080p, которая позволяет играть во многие популярные игры при высоких настройках, включая такие проекты, как Halo Infinite и Resident Evil Village.