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В сети появились тесты эксклюзивного процессора Core i5-12490F для китайского рынка
Новинка опережает обычный Core i5-12400F на 15% в тестах Geekbench
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 На прошлой неделе появилось сообщение о загадочном процессоре Intel Core 12-го поколения. К сожалению, предполагаемый Intel Core i5-12490F не был представлен вместе с остальными процессорами на выставке CES 2022. Чип предназначен исключительно для китайского рынка. Сегодня стали известны первые результаты тестов Core i5-12490F в Geekbench.

 Вместо того чтобы быть представленным на выставке CES 2022, Core i5-12490F без лишних слов появился в розничных магазинах в Китае, таких как JD.com. Он продается в коробочной версии, но без нового кулера Laminar в комплекте. Intel Core i5-12490F должен находиться где-то между i5-12400/F и i5-12500.

 Эксклюзивный для Китая Intel Core i5-12490F примерно на 10% быстрее, чем Core i5-12400, в однопоточных рабочих нагрузках и примерно на 15% быстрее в многопоточных рабочих нагрузках.

 Своим преимуществом Intel Core i5-12490F обязан более высоким тактовым частотам, которые на 500 МГц выше в базе и на 200 МГц выше в режиме ускорения, а также большему объему кэш-памяти L3, равному 20 МБ. По многим параметрам он ближе к Core i5-12500, предлагает те же частоты и на 2 МБ больше кэша, но без встроенной графики. Таким образом, производительность Intel Core i5-12490F должна быть сопоставима с Core i5-12500, что подтверждается тестами.

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