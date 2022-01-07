В качестве ЦП новые компьютеры получат чипы серии Alder Lake-P

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На мероприятии CES 2022 Intel подтвердила, что её новые компьютеры NUC с процессорами Alder Lake, получившими название Alder County будут оснащаться дискретными графическими процессорами Arc.

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Кодовое имя Alder County малоизвестно, фактически, единственную ссылку можно найти на Inpact Hardware. На веб-сайте утверждается, что Alder Country является преемником King County, Intel NUC X15. Это высокопроизводительный компьютер с графическим процессором RTX 3060/3070.

Alder County будет оснащена процессором Alder Lake-P и графическим процессором Arc. Другими словами, это будет первый эталонный дизайн Intel для высокопроизводительных игровых систем.

Если вы никогда не слышали о комплектах для ноутбуков NUC, то скажу, что это эталонный дизайн Intel, который иногда используется партнерами компании. Например, NUC X15 используется в игровых ноутбуках ADATA XPG Xenia. Ниже приведены изображения King County, последнего проекта на базе архитектуры Intel Tiger Lake:

Кроме того, есть информация по Serpent Canyon. Возможно многие помнят утечку NUC 12 Enthusiast в августе прошлого года. Устройство представляет собой тонкий игровой ПК малого форм-фактора с процессором Intel следующего поколения. В правом верхнем углу можно видеть надпись Sepren, что означает Serpent Canyon. Именно это название использовалось в презентации Intel CES 2022.

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Другими словами, компания подтвердила, что это устройство будет оснащено графическим процессором Intel ARC следующего поколения. В спецификации также указано, что он будет предлагаться с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти.