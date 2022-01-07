В качестве краски на концепте применены электронные чернила

Компания BMW на выставке CES 2022 продемонстрировала автомобиль, меняющий цвет. Немецкий автогигант продемонстрировал, что технология изменения цвета используется на автомобиле BMW iX Flow, и возможность изменения цвета активируется нажатием всего одной кнопки. iX Flow может менять цвет благодаря чернилами E Ink, которые нанесены на его поверхность. Эта технология идентична той, которая применяется в электронных книгах.

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Управление цветом происходит посредством электрического поля. Благодаря тому, что электронные чернила представляют собой огромное количество микроскопических капсул, каждая из которых содержит положительно заряженные черные элементы и отрицательно заряженные белые элементы, воздействие электрического поля меняет видимость тех или иных пигментов на поверхности автомобиля.

В настоящее время выбор цвета весьма ограничен. Автомобиль может быть черным, серым или белым. Тем не менее в компании BMW считают, что даже такого набора достаточно, чтобы удовлетворить потребности большинства автолюбителей. BMW предполагает, переключение цвета с черного на белый будет полезно при смене сезона года. Так, например, зимой лучше использовать черный цвет, который сильнее поглощает тепло, а летом использовать белую окраску, предотвращая тем самым излишний перегрев салона автомобиля.

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Понятно, что iX Flow является в чистом виде концептуальной моделью. Таким образом очень маловероятно, что подобный автомобиль появится в серийном варианте в ближайшей перспективе, а возможно, что не появится вовсе.