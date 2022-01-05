Однако никаких других подробностей о GPU Arc от самой компании Intel пока нет

Компанией Intel на пресс-конференции CES 2022 были представлены новые процессоры Core 12-го поколения Alder Lake для ноутбуков и настольных ПК. Но к сожалению, первый день мероприятия не принес значимых новостей о дискретных графических процессорах Arc Alchemist.

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Сегодня Intel избегала подробностей о своих долгожданных графических процессорах Arc. Не было объявлено ни даты выпуска, ни спецификаций, ни даже демонстрации продукта или дизайна. Ожидается, что графические процессоры Arc будут выпущены в первом квартале 2022 года, о чем компания сообщала несколько месяцев назад, поэтому все ожидали услышать больше. К сожалению, за исключением нескольких демонстраций и информации о поставках графических процессоров Arc производителям, нам мало что известно.

Но мир не без добрых людей. К счастью, что один из партнеров подтвердил то, что Intel не смогла озвучить. Как оказалось, Acer Germany сообщила, что их ноутбук Swift X будет предлагаться с графическим процессором Arc A370M. Интересно, что немецкий пресс-релиз является единственным источником этой информации, поэтому о нем сообщили только немецкоязычные СМИ, такие, как HardwareLuxx.

Однако это название модели встречается не впервые. Данный мобильный графический процессор уже появился в тестовом драйвере, непреднамеренно выпущенном Intel. Предполагается, что это будет модель на базе DG2-128EU и получит 6 ГБ памяти. Это определенно модель начального уровня, поэтому она будет соответствовать процессорам серии P Core 12-го поколения, которые используются в этом ноутбуке.

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Во время мероприятия CES 2022 Intel подтвердила, что графические процессоры Arc уже отправлены партнерам компании, также Intel подтвердила свое обещание о запуске в первом квартале 2022 года.