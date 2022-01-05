Оба смартфона получили чипсеты компании Qualcomm

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Компания Realme наконец-то представила очередной флагманский смартфон GT2 Pro, а также обычную модель GT2, который также можно отнести к флагманскому уровню. Фактически, благодаря многочисленным утечкам уже довольно много известно о данных устройствах.

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Старший смартфон, как и предполагалось основан на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением QHD+. GT2 имеет 6,2-дюймовый AMOLED дисплей последнего поколения с частотой 120 Гц, а за работу смартфона отвечает предыдущий флагманский чипсет Snapdragon 888.

Оба смартфона получили одинаковый основной датчик Sony IMX766 разрешением 50 МП. Однако все остальные характеристики камер отличаются и Pro версия имеет самые продвинутые возможности съемки фото и видео. Также оба смартфона имеют одинаковую аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт.

Смартфоны GT2 и GT2 Pro также дебютировали с новой оболочкой Realme UI 3.0 на основе Android 12 с обновленными яркими системными цветами, новым видом значков и виджетов. Кроме того, оба телефона выпускаются в одинаковых расцветках Forged Black, Titanium Blue, Paper White и Paper Green.

Стоит упомянуть, что GT2 и GT2 Pro сделаны из нового натурального полимера с отделкой, разработанной дизайнером Наото Фукасава. Этот уникальный материал делает GT2 и GT2 Pro Master Edition особенно легкими для своего класса, вес которых не превышает 189 граммов.

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Realme объявила, что серия GT2 будет доступна для заказа с 7 января 2022 года. Стоимость GT2 начинается с 2599 юаней (примерно 408 долларов) за базовую модель с 8 ГБ ОЗУ 128 ГБ накопителем, тогда как GT2 Pro стоит от 3699 юаней (582 доллара) за ту же конфигурацию.