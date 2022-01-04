Еще в прошлом году появились первые сведения о новых кулерах Intel, но теперь на CES 2022 раскрыта полная информация о них. Новые кулеры предназначены для устранения двух основных недостатков стандартных кулеров Intel: ограничения тепловыделения процессоров и внешний вид. Стандартные кулеры AMD уже давно обогнали Intel по этим параметрам.
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Кулеры Intel устанавливаются на сокет LGA1700, выпускаются в трех вариантах и предназначены для процессоров мощностью до 65 Вт. Laminar RH1 имеет управляемую подсветку aRGB и большую медную перемычку для улучшения рассеивания тепла. Intel утверждает, что он работает практически бесшумно. Этот кулер поставляется с заблокированной от разгона моделью Core i9.
Laminar RM1 подходит для моделей Core i7, i5 и i3, не относящихся к серии K, и не имеет RGB-подсветки, а только декоративное синее кольцо. Intel утверждает, что он также работает бесшумно.
Laminar RS1 является самым маленьким из всех и будет поставляться только с процессорами начального уровня Pentium и Celeron с низким энергопотреблением. У этого кулера нет рейтинга шума, поэтому можно ожидать, что он будет довольно шумным.
Компания Intel также будет продавать эти кулеры отдельно от процессоров, но только оптом партиями от 1000 штук. Таким образом, есть вероятность их приобретения в обычных розничных магазинах.