Однако новинки ограничены процессорами мощностью не более 65 Вт

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Еще в прошлом году появились первые сведения о новых кулерах Intel, но теперь на CES 2022 раскрыта полная информация о них. Новые кулеры предназначены для устранения двух основных недостатков стандартных кулеров Intel: ограничения тепловыделения процессоров и внешний вид. Стандартные кулеры AMD уже давно обогнали Intel по этим параметрам.

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Кулеры Intel устанавливаются на сокет LGA1700, выпускаются в трех вариантах и предназначены для процессоров мощностью до 65 Вт. Laminar RH1 имеет управляемую подсветку aRGB и большую медную перемычку для улучшения рассеивания тепла. Intel утверждает, что он работает практически бесшумно. Этот кулер поставляется с заблокированной от разгона моделью Core i9.

Laminar RM1 подходит для моделей Core i7, i5 и i3, не относящихся к серии K, и не имеет RGB-подсветки, а только декоративное синее кольцо. Intel утверждает, что он также работает бесшумно.

Laminar RS1 является самым маленьким из всех и будет поставляться только с процессорами начального уровня Pentium и Celeron с низким энергопотреблением. У этого кулера нет рейтинга шума, поэтому можно ожидать, что он будет довольно шумным.

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Компания Intel также будет продавать эти кулеры отдельно от процессоров, но только оптом партиями от 1000 штук. Таким образом, есть вероятность их приобретения в обычных розничных магазинах.