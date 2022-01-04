Новинка будет представлена в вариантах с объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2ТБ

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Компания SK Hynix представила свои самые быстрые пользовательские твердотельные накопители на сегодняшний день. Новые накопители P41 Platinum с интерфейсом PCIe 4.0 x4, предназначены для геймеров и создателей контента.

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Твердотельные накопители SK Hynix Platinum P41 основаны на собственной платформе компании, а также на 176-слойной памяти 3D TLC NAND. Фактически, они будут одними из первых накопителей, использующих этот тип памяти. Поскольку продукты предназначены для домашних ПК, они будут предлагаться в версиях емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, которые являются наиболее популярными среди пользователей.

Ключевым преимуществом Platinum P41 от SK Hynix является его значительно более высокая производительность по сравнению с Gold P31. Новые диски рассчитаны на скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость последовательной записи до 6500 МБ/с. Что касается произвольных скоростей чтения и записи, то твердотельные накопители имеют скорость произвольного чтения до 1,4 миллиона операций ввода-вывода в секунду и скорость произвольной записи 1,3 миллиона операций ввода-вывода в секунду, что делает их одними из самых быстрых дисков, доступных на сегодняшний день.

Еще одним преимуществом твердотельных накопителей SK Hynix Platinum P41 является повышенная износостойкость. Большинство современных дисков рассчитаны на запись примерно 0,2 от объема диска в день (DWPD) в течение пяти лет. Твердотельные накопители Platinum P41 рассчитаны на 0,32 DWPD.

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SK Hynix начнет продажи Platinum P41 в первом квартале 2022 года. Цены будут зависеть от рыночных условий, но, как правило, SK Hynix не устанавливает больших надбавок на твердотельные накопители собственной марки.