Как это обычно бывает в первых сборках, не все функции еще правильно работают или не работают совсем

Galaxy S9, S9 Plus и Galaxy Note 9 были флагманскими смартфонами компании Samsung в 2018 году, и они все еще получают обновления безопасности, чего нельзя сказать об обновлении Android. Хотя корейский производитель обязался предоставлять до 3-х обновлений ОС Android, эта политика применяется только к флагманским моделям, начиная с Galaxy S10. В результате и Galaxy S9, и Galaxy Note 9 официально обновились только на Android 10. К счастью, эти смартфоны по-прежнему имеют поддержку сторонних разработчиков, один из которых выпустил для них первый набор официальных сборок пользовательской прошивки ArrowOS на базе Android 12.

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Сборки предоставлены king1990 и предлагают пользователям этих устройств возможность опробовать последнюю версию Android. Список рабочих функций для сборок включает в себя большинство ключевых возможностей, таких как Wi-Fi, Bluetooth, RIL, воспроизведение аудио и видео и многое другое. Но из-за раннего характера некоторые аспекты, такие как шифрование устройства и Wi-Fi Casting, пока отключены. Есть также некоторые проблемы несовместимости между AOSP и собственной реализацией услуг LTE от Samsung, из-за которых VoLTE и звонки по Wi-Fi вообще не используются.

Но с другой стороны, это будет первый опыт использования Android 12 на Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9. Пользователи могут наслаждаться обновленным интерфейсом и новой панелью конфиденциальности, а также опробовать новые модные виджеты, при условии наличия глобального или корейского варианта телефона на базе чипсета Exynos. Модели Galaxy S9 и Note 9 с чипсетом Snapdragon несовместимы с этой сборкой.

Конечно пользовательские сборки на Android 12 не совсем рекомендованы для повседневного использования в их текущей реализации. Однако, это единственный способ насладиться новой версией операционной системы Android 12 на флагманах Samsung 2018 года.

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Скачать ArrowOS 12 на Android 12 можно по ссылкам: Samsung Galaxy S9 and S9 Plus и Samsung Galaxy Note 9.