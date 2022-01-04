Кроме того, новинка появилась на фотографии в исполнении Founders Edition

Как известно, компания NVIDIA собирается представить свою новую флагманскую игровую видеокарту - GeForce RTX 3090 Ti, слухи о которой давно бродит по сети. Новая карта будет использовать полноценный графический процессор GA102 с 10752 ядрами CUDA. GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA оснастит 24 ГБ более быстрой памяти стандарта GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с. Такая память, подключенная по 384-битной шине, обеспечивает максимальную теоретическую пропускную способность 1 ТБ/с, что почти на 7,7% быстрее, чем у оригинальной GeForce RTX 3090.

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Видеокарта RTX 3090 Ti Founders Edition имеет трехслотовую конструкцию, почти идентичную оригинальной модели. Карта будет использовать один 16-контактный разъем питания, который должен обеспечивать мощность до 450 Вт.

По информации ресурса Videocardz, у карты будет значительно более высокая базовая частота, составляющая 1560 МГц и частота в разгоне до 1860 МГц, что соответственно на 12% и 10% выше, чем у текущего флагмана RTX 3090. Это означает, что карта будет предлагать до 40 терафлопс вычислительной мощности с одинарной точностью.

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Очевидно, что NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет не из дешевых, но NVIDIA еще не сообщила рекомендованную производителем розничную цену этой модели, возможно, это будет сделано во время специального мероприятия на выставке CES 2022, где карта будет и официально представлена.