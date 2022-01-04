Также появилась возможность сравнить производительность некоторых новинок с процессором AMD Ryzen 7 5700G

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Intel собирается представить свои процессоры Alder Lake-S мощностью 65 Вт. Самый дешевый и самый ожидаемый настольный процессор Alder Lake Core i5-12400F, будет стоить 167 долларов, а модель со встроенным графическим процессором получит стоимость 192 доллара. Это, наверное, самая интересная часть предстоящего анонса.

реклама

Напомню, что завтра Intel выпустит 22 новых процессора для сокета LGA1700. Новые процессоры будут содержать от 16 до 2-х производительных ядер, а в некоторых случаях также энергоэффективные ядра.

Самыми дорогими моделями мощностью 65 Вт станут Core i9-12900 и Core i9-129000F, которыt будет стоить 489 и 464 доллара соответственно. Они также будут самыми производительными вариантами с максимальной мощностью в разгоне до 202 Вт.

По другую сторону списка новинок 12-го поколения находится процессор начального уровня Celeron G6900, включающим 2 ядра и имеющим TDP 46 Вт. Этот процессор не поддерживает функцию Turbo Power.

Intel также представит энергоэффективные процессоры серии T с TDP по умолчанию 35 Вт. Все эти модели поставляются со встроенными графическими процессорами.

Кроме того, сайту Videocardz удалось получить два слайда с показателями производительности Core i5-12600 и Core i9-12900 по сравнению с APU Ryzen 7 5700G:

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



