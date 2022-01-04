Компания Intel собирается представить свои процессоры Alder Lake-S мощностью 65 Вт. Самый дешевый и самый ожидаемый настольный процессор Alder Lake Core i5-12400F, будет стоить 167 долларов, а модель со встроенным графическим процессором получит стоимость 192 доллара. Это, наверное, самая интересная часть предстоящего анонса.
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Напомню, что завтра Intel выпустит 22 новых процессора для сокета LGA1700. Новые процессоры будут содержать от 16 до 2-х производительных ядер, а в некоторых случаях также энергоэффективные ядра.
Самыми дорогими моделями мощностью 65 Вт станут Core i9-12900 и Core i9-129000F, которыt будет стоить 489 и 464 доллара соответственно. Они также будут самыми производительными вариантами с максимальной мощностью в разгоне до 202 Вт.
По другую сторону списка новинок 12-го поколения находится процессор начального уровня Celeron G6900, включающим 2 ядра и имеющим TDP 46 Вт. Этот процессор не поддерживает функцию Turbo Power.
Intel также представит энергоэффективные процессоры серии T с TDP по умолчанию 35 Вт. Все эти модели поставляются со встроенными графическими процессорами.
Кроме того, сайту Videocardz удалось получить два слайда с показателями производительности Core i5-12600 и Core i9-12900 по сравнению с APU Ryzen 7 5700G: