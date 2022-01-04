Недавно просочившийся в сеть снимок экрана GPU-Z подтверждает точную конфигурацию грядущего флагманского графического процессора для ноутбуков. Он определенно скоро станет, самым мощным графическим процессором для портативных компьютеров. NVIDIA собирается анонсировать новую мобильную дискретную видеокарту GeForce RTX 3080 Ti уже завтра во время специального выступления на мероприятии CES 2022.
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Идентификатор грядущей видеокарты имеет значение 2420, по слухам, он принадлежит не встречавшемуся ранее графическому процессору GA103S. Именно так благодаря ему компании NVIDIA удалось разместить в одном чипе больше ядер CUDA, чем мог предложить графический процессор GA104. Как видно из скриншота грядущий мобильный флагман Nvidia получит 7424 ядер CUDA. Это на 256 ядер меньше того, что по слухам имеет полноценный графический процессор GA103.
Грядущая флагманская видеокарта компании Nvidia будет оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 от Samsung со скоростью 16 Гбит/с и иметь 256-битный интерфейс, что впервые обеспечит пропускную способность 512 ГБ/с для мобильных графических карт GeForce.
На снимке экрана показана тактовая частота чипа 1395 МГц, но есть информация, что будут модели с более высокой тактовой частотой GPU. Кроме того, новинка будет иметь TGP 175 Вт, что на 10 Вт превышает возможности оригинальной видеокарты RTX 3080.
Также стоит упомянуть мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti имеющую 5888 ядер CUDA, которая также будет официально анонсирована завтра.