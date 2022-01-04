Кроме того, новинка получит 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Недавно просочившийся в сеть снимок экрана GPU-Z подтверждает точную конфигурацию грядущего флагманского графического процессора для ноутбуков. Он определенно скоро станет, самым мощным графическим процессором для портативных компьютеров. NVIDIA собирается анонсировать новую мобильную дискретную видеокарту GeForce RTX 3080 Ti уже завтра во время специального выступления на мероприятии CES 2022.

реклама

Идентификатор грядущей видеокарты имеет значение 2420, по слухам, он принадлежит не встречавшемуся ранее графическому процессору GA103S. Именно так благодаря ему компании NVIDIA удалось разместить в одном чипе больше ядер CUDA, чем мог предложить графический процессор GA104. Как видно из скриншота грядущий мобильный флагман Nvidia получит 7424 ядер CUDA. Это на 256 ядер меньше того, что по слухам имеет полноценный графический процессор GA103.

Грядущая флагманская видеокарта компании Nvidia будет оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 от Samsung со скоростью 16 Гбит/с и иметь 256-битный интерфейс, что впервые обеспечит пропускную способность 512 ГБ/с для мобильных графических карт GeForce.

На снимке экрана показана тактовая частота чипа 1395 МГц, но есть информация, что будут модели с более высокой тактовой частотой GPU. Кроме того, новинка будет иметь TGP 175 Вт, что на 10 Вт превышает возможности оригинальной видеокарты RTX 3080.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Также стоит упомянуть мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti имеющую 5888 ядер CUDA, которая также будет официально анонсирована завтра.