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Intel готовит процессор Core i9-12900KS с тактовой частотой до 5,5 ГГц
Именно такую частоту показывает скриншот из HWINFO, опубликованный компанией Intel
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 Intel, похоже, подтверждает, что скоро появится еще более быстрый процессор 12-го поколения. Компания только что опубликовала загадочную фотографию в своих социальных сетях, утверждая, что процессоры Core 12-го поколения Alder Lake уже возглавляют списки лучших процессоров. Однако это является только началом, поскольку Intel сообщает о следующем своем достижении, а именно частоте 5,5 ГГц в обновленном флагмане компании.

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 Таким образом, это может быть своеобразный анонс грядущего чипа, о котором уже упоминалось в прошлом месяце. Компания работает над процессором Core i9-12900KS с увеличенной тактовой частотой в режиме разгона всех ядер до 5,2 ГГц. Это именно то, что показывает скриншот HWINFO, опубликованный Intel.

 Кроме того, максимальная тактовая частота разгона Core i9-12900KS для одного ядра составляет 5,5 ГГц. Это должен быть самый быстрый процессор Alder Lake-S, который будет конкурировать с грядущей серией процессоров AMD Ryzen 6000 с технологией 3D V-Cache.

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 По имеющимся сведениям, появления Core i9-12900KS в ближайшее время ждать не стоит. В качестве возможных временных рамок источники упоминают только конец первого квартала 2022 года.

#intel #процессоры #alder lake #intel 12-gen #процессоры intel #core i9-12900ks
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