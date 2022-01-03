Это произошло в преддверии выставки CES 2022, где должен состояться официальный анонс новых процессоров

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Генеральный директор AMD Лиза Су сегодня утром опубликовала в Твиттере новое изображение, демонстрирующее снимок грядущего 6-нм мобильного процессора AMD Ryzen 6000 (Rembrandt). Сообщение предвосхищает завтрашнюю премьеру новой продукции AMD на выставке CES 2022, поэтому можно ожидать, что Лиза Су поделится более подробной информацией о новинках во время своего выступления.

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Спецификации Rembrandt появились три дня назад, раскрывая потенциал чипов Ryzen 6000. Предполагается, что новые процессоры будут носить название Ryzen 6000 и содержать до восьми ядер Zen 3 и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Звучит не так уж внушительно, но некоторые улучшения благодаря новому 6-нм техпроцессу TSMC несомненно появятся.

Графическая часть, вероятно, получит самое значительное обновление, перейдя с устаревшей интегрированной графической архитектуры AMD Vega на текущую архитектуру RDNA2. Ходят слухи, что новый интегрированный графический чип также будет включать в себя на 50% больше ядер и до 768 потоковых процессоров, что потенциально делает эти чипы весьма неплохим вариантом для игр.

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Другие обновленные функции включают поддержку оперативной памяти DDR5 и LPDDR5, а также до 20 линий PCIe 4.0 и портов USB 4 40 Гбит/с.