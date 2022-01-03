Стоимость стала известна благодаря одному из французских интернет-магазинов

Компания Samsung планирует вскоре официально представить смартфон Galaxy S21 FE. Несколько дней назад в сети появился ролик с реально работающим смартфоном. Теперь в сети появился скриншот страницы одного из розничных магазинов, на котором раскрывается цена Galaxy S21 FE.

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Как сообщил Sudhanshu Ambhore, Samsung Galaxy S21 FE в настоящее время выставлен на продажу во французском интернет-магазине Auchan. Цена на телефон начинается от 759 евро за модель с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ, а модель 256 ГБ внутренней памяти оценена в 829 евро. Это довольно высокие ценники для характеристик смартфона, хотя важно отметить, что текущая Galaxy S20 FE 5G стоит примерно также за соответствующие модели, а именно 749 евро и 819 евро соответственно. Поэтому, неудивительно, что Galaxy S21 FE по цене аналогичен Galaxy S20 FE.

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Учитывая аппаратное обеспечение и стоимость Galaxy S21 FE, довольно сложно будет заставить покупателей предпочесть новинку более продвинутому в техническом плане флагману Galaxy S21, который в период скидок можно купить даже дешевле. Кроме того, серия Galaxy S22 также должна вскоре дебютировать на рынке и многие предпочтут именно её.