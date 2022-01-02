Кроме того, сборка доступна для смартфона Lenovo Z5s

Пользовательская сборка Descendant довольно популярна в сообществе разработчиков и предоставляет альтернативный взгляд на систему пользователям, которые хотят сохранить возможность настраивать свое устройство, но придерживаться стандартного внешнего вида Android. За прошедшие годы Descendant удалось создать собственную базу преданных фанатов, которым нравятся сборки с уникальными особенностями. Теперь команда Descendant анонсировала первые сборки Descendant 12 на базе новой системы Android 12.

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По мере того как количество пользовательских сборок на Android 12 продолжает увеличиваться, все больше и больше устройств могут использовать последнюю версию Android от Google. В этом плане проект Descendant немного опаздывает, но имеет множество визуальных улучшений. Официальные сборки включают новую загрузочную анимацию, переработанный пользовательский интерфейс громкости и настраиваемую динамическую систему тем, основанную на реализации kdrag0n.

Хотя еще не все эксклюзивные функции Descendant реализованы в последней версии сборки, команда удовлетворена текущим этапом и сделала новые выпуски официально доступными для всех желающих, при условии, что устройство входит в начальный список поддерживаемых смартфонов. В первой волне сборки Descendant 12 доступны для Lenovo Z5s и нескольких смартфонов компании Xiaomi. Примечательно, что в сборки уже включены приложения Google, поэтому не нужно прошивать отдельный ZIP-файл, чтобы получить Google Play Store.

Ниже представлен полный список устройств, получивших официальную сборку Descendant 12:

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Скачать версию прошивки для своего смартфона, желающие могут по данной ссылке. В ближайшие дни планируется представить официальную сборку Descendant 12 и для других устройств.