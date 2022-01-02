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Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
Кроме того, появились рендеры смартфона, с двумя совершенно разными дизайнами
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 В китайских СМИ появился целый ряд слухов о смартфоне Xiaomi MIX 5, а также в нескольких концептуальных изображений вероятного флагмана 2022 года. Ранее уже сообщалось, что в разработке могут быть как Xiaomi MIX 5, так и MIX 5 Pro, и список спецификаций может относиться к одной или обеим моделям.

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 Итак, согласно сообщениям, Xiaomi MIX 5 может получить следующие характеристики и особенности:

 Чипсет Snapdragon 8 Gen 1 будет работать в тандеме с чипом Xiaomi Surge S3 и 20 датчиками температуры, чтобы следить за рассеиванием тепла смартфоном

 6,89-дюймовый AMOLED-дисплей формата 2K получит частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации сенсора 480 Гц

 Фронтальная камера будет находиться под дисплеем

 Задний блок камер будет представлен основным датчиком разрешением 100 МП, сверхширокоугольным датчиком на 40 МП, телефото датчиком на 13 МП, широкоугольным датчиком на 48 МП и датчик ToF

 Съемка с 200-кратным цифровым зумом и 15-кратным оптическим зумом в специальном режиме фокусировки изображения, который позволяет чипсету закрывать все второстепенные фоновые процессы, направляя всю производительность на работу камер

 Проводная 200 Вт или беспроводная 50 Вт зарядка, позволяющая зарядить смартфон от 0 до 100% за 10 минут

 Предполагаемые характеристики выглядят вполне вероятными для Xiaomi MIX 5 и потенциального MIX 5 Pro. Кроме того, в сети появились два набора рендеров для MIX 5, демонстрирующих смартфон в совершенно разных дизайнах. В одном представлен смартфон с камерой под экраном и большой круглый корпус основной камеры на задней панели с механическим зум-объективом. Другой имеет два отверстия спереди и более распространенный задний модуль камер.

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 Что касается потенциальной стоимости MIX 5, то в одном из сообщений говорилось о сумме около 5000 юаней (787 долларов), в то время как в другом сообщалось о 6299 юаней (991 доллар) для модели с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объемом 256 ГБ. Учитывая заявленные характеристики, последняя цена кажется более реалистичной, или это может быть просто разница между базовой моделью и версией Pro. Выпуск Xiaomi MIX 5 и MIX 5 Pro запланирован на март 2022 года.

#xiaomi #snapdragon 8 gen 1 #snapdragon 8 gen1 #mi mix 5 #mi mix 5 pro
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