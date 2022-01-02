Это новый рекорд, принадлежавший ранее предыдущей серии флагманских телефонов компании

В канун нового года Xiaomi выпустила новую 12-ю серию топовых смартфонов на рынке Китая, как и планировалось. По словам производителя, это мероприятие завершилось рекордными показателями как по объему проданных устройств, так и по скорости заказов. Компания утверждает, что смартфонам потребовалось всего 5 минут с момента открытия заказов, чтобы принести выручку в 1,8 миллиарда юаней (примерно 283 миллиона долларов США).

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Эта цифра включает в себя продажи по всем розничным каналам, будь то онлайн или офлайн магазины. Новый рекорд превосходит предыдущее достижение, которое показал бывший флагман Mi 11, принесший Xiaomi прибыль в 1,5 миллиарда юаней (примерно 236 миллионов долларов) в первые 5 минут продаж в прошлом году.

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Если говорить о конкретных версиях смартфонов, то Xiaomi не упоминает, была ли большая часть этого успеха достигнута оригинальной моделью 12 или продвинутой версией 12 Pro, а так же неясно, были ли сюда включены смартфоны 12X. В любом случае такие показатели продаж являются весьма впечатляющими и показывают увеличение армии поклонников компании Xiaomi.