Это, однако, неофициальная информация, а только очередной слух, но они, как известно, не рождаются на пустом месте

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По мере приближения официального выпуска дискретных графических процессоров Intel следующего поколения появляется все больше слухов о модельном ряде и фактических сроках доступности. Например, IT Home со ссылкой на анонимные источники говорит, что Intel предложит геймерам только две настольные видеокарты DG2 и не будет ориентироваться на самый производительный сегмент рынка, по крайней мере, на начальном этапе.

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Согласно маркетинговым материалам Intel, семейство дискретных графических процессоров Arc Alchemist (также известное как DG2) будет включать два чипа, но согласно драйверам Intel, количество моделей может достигать 32 штук. Предполагается, что Intel первоначально предложит две модели: одну с 512 исполнительными модулями (EU) и 16 ГБ памяти GDDR6, которые будут предлагать производительность, сравнимую с GeForce RTX 3070/3070 Ti, а другую с 384 EU и 12 ГБ DDR6 с производительностью, сравнимой с GeForce RTX 3060/3060 Ti.

Ориентация на средний и высокий сегмент является хорошим способом захватить долю рынка, поскольку продажи таких плат довольно высоки, учитывая их сочетание цены и производительности. Однако энтузиастов такой подход может не впечатлить.

Изначально Intel планировала выпустить свои дискретные графические карты нового поколения в январе и даже поставила образцы различным производителям, но в отчете говорится, что компания теперь рассматривает в качестве даты запуска март наступающего года. Задержка поможет Intel оптимизировать драйверы и избежать прямой конкуренции с новыми графическими процессорами Nvidia, которые появятся в январе.

Для ноутбуков Intel, как ожидается, предложит дискретный графический процессор начального уровня со 128 исполнительными модулями, который обеспечит производительность уровня GeForce RTX 2050.

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Intel, естественно, не комментирует слухи и неофициальную информацию. Вероятно, компания прольет свет на свои графические процессоры DG2 на выставке CES 2022.