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Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
Такую информацию сообщает портал Videocardz со ссылкой на свой источник
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 Как ожидается, Nvidia представит несколько мобильных видеокарт на выставке CES 2022, и одна из них окажется версией для ноутбука недавно выпущенной GeForce RTX 3080 Ti. Благодаря многочисленным сообщениям некоторая информация о карте уже известна, а сегодня еще один источник предоставил Videocardz дополнительную информацию о грядущей новинке.

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 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti будет потреблять больше энергии, чем GeForce RTX 3080. Значение пиковой мощности может приближаться к 175 Вт. Тем не менее есть основания полагать, что производители немного увеличат эту цифру для некоторых дорогих моделей. Это предположение вытекает из того факта, что максимальный TGP GeForce RTX 3070 на базе GA104 на 25 Вт ниже, чем у RTX 3080 (165 Вт) с тем же графическим процессором. Ранее стало известно, что GeForce RTX 3080 Ti будет использовать совершенно новый, предположительно более энергоэффективный графический процессор GA103, который, в свою очередь, может позволить производителям выжать максимум из видеокарты. Сочетание мощного охлаждения и правильной реализации функции Nvidia Dynamic Boost 2.0 потенциально может повысить мощность RTX 3080 Ti до 180-190 Вт.

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 Кроме того, мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 Ti получит 16 ГБ видеопамяти со скоростью 16 Гбит/с, возможно, также может выйти вариант с 8 ГБ памяти. Также некоторое время назад предполагалось, что видеокарта будет иметь 7424 ядра CUDA с тактовой частотой 1395 МГц.

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