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В сети появились фотографии материнских плат ASUS и MSI на чипсетах Intel B660, H670 и H610
К сожалению на данный момент подробных технических характеристик плат нет
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 Как известно, чипсеты серий Intel H670/B660 и H610 будут представлены на мероприятии CES 2022 4 января. Хотя некоторые платы могут быть недоступны для покупки сразу после анонса, появляется все больше и больше утечек, касающихся новых материнских плат на их основе. Подавляющее большинство этих плат будут иметь поддержку оперативной памяти стандарта DDR4, в основном потому, что они нацелены на пользователей с ограниченным бюджетом, которые с большей вероятностью будут использовать их с процессорами среднего ценового диапазона при апгрейде своих текущих систем.

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 Сегодня в сеть попали изображения линейки материнских плат компании MSI на чипсете B660. Платы имеют 12-фазную систему VRM, 2,5 GB Ethernet и EZ M.2. Все три платы Mortar, Bazooka и Tomahawk входят в серию MAG, которая относится к среднему сегменту.

 Кроме того, появились фотографии линейки ASUS 600-й серии, включая первые материнские платы с чипсетом начального уровня H610, а также первой платы в компактном форм-факторе Mini-ITX. Это платы ROG STRIX B660 и модель ProArt, ориентированная на создателей контента.

 Это лишь малая часть готовящихся к выходу материнских плат. Кроме того, точных технических характеристик моделей пока нет, но можно подробно ознакомиться с их внешним видом и дизайном.

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