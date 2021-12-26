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 В недавнем видео ютубер SkatterBencher продемонстрировал, как разгон встроенного графического процессора Alder Lake может привести к значительному увеличению производительности. iGPU смог достичь частоты 2378 МГц, обеспечивая более чем на 60% более высокую производительность.

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 Процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake комплектуются графическим процессором UHD Graphics 770, основанном на архитектуре Xe-LP и изготавливаемом по 10-нм техпроцессу. GT1 лежит в основе UHD Graphics 770 и имеет до 32 исполнительных модулей (EU). Поскольку на каждый модуль приходится восемь ALU, то UHD Graphics 770 имеет в общей сложности 256 ALU.


 Базовая частота UHD Graphics 770 составляет 300 МГц, но тактовая частота в разгоне зависит от конкретной модели процессора Alder Lake. Например, Core i5-12600K и Core i7-12700K имеют графический процессор с тактовой частотой в разгоне 1450 МГц и 1500 МГц соответственно, тогда как Core i9-12900K оснащается графикой с частотой 1550 МГц. Естественно, у топового процессора производительность встроенного графического процессора будет выше. SkatterBencher разогнал iGPU в своём Core i9-12900K до впечатляющих 2378 МГц, что соответствует увеличению тактовой частоты на 53%.

 Ютубер экспериментировал с различными вариантами разгона iGPU Core i9-12900K. Наиболее успешным оказался вариант с включенной функцией Asus Multi-Core Enhancement (MCE), которая максимально увеличивает предел мощности и ток, позволяя достичь высокой частоты при разгоне процессора и iGPU. В данном случае разогнанный iGPU обеспечил прирост производительности более чем на 40% в синтетических тестах и 61% в тесте Spaceship, в котором используется движок Unity. SkatterBencher протестировал только две игры: Counter-Strike: Global Offensive и Final Fantasy XV.

 Производительность iGPU в Counter-Strike: Global Offensive повысилась на 49%, повысив частоту кадров с 52,79 до 78,49 кадров в секунду. В Final Fantasy XV было достигнуто увеличение в 41%, однако iGPU не смог достичь 30 кадров в секунду.

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 Из выше сказанного следует, что UHD Graphics 770 подойдет тем, кто играет в разрешении 720p или 1080p с низкими настройками графики. К сожалению, как показали тесты SkatterBencher, iGPU в реальных приложениях показывает посредственную производительность, даже при значительном разгоне.

#intel #alder lake #intel 12-gen #xe-lp #uhd
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