Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Стали известны характеристики 50-мегапиксельных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro
Однако не все 50-мегапиксельные камеры одинаково полезны
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

 Судя по имеющейся в сети информации, компания Xiaomi намерена оснастить все флагманы серии Xiaomi 12 основными камерами датчиками разрешением по 50 МП, отказавшись от камеры разрешением 108 МП. Однако, несмотря на то, что все датчики имеют 50 МП, они не являются одинаковыми. Теперь Xiaomi раскрыла различия между 50-мегапиксельными камерами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

реклама

 Xiaomi 12 Pro будет оснащен сенсором премиального класса. Более дорогой телефон получит датчик Sony IMX707, который является разновидностью IMX700, используемого в Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro. IMX707 представляет собой 1/1,28-дюймовый сенсор с фокусом Dual-PD и размером пикселей 2,44 мкм.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Оригинальный Xiaomi 12 в свою очередь, имеет сенсор с гораздо более скромными характеристиками. Xiaomi 12, по-видимому, будет оснащен 50-мегапиксельным датчиком IMX766, который используется, например, в OnePlus Nord 2, и является представителем среднего уровня. При размере 1/1,56 дюйма этот датчик хуже чем 1/1,33-дюймовый ISOCELL HMX в смартфонах Mi 10 и Mi 11. Что касается фронтальной камеры, то на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro она будет одинаковой и получит разрешение 32 мегапикселя.

#смартфоны #xiaomi #xiaomi 12 #смартфоны xiaomi #xiaomi 12 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi 12 Pro получит «лучший дисплей в истории», эффективное охлаждение и фирменный чип Surge P1
Недорогие и полезные товары с AliExpress: эхолот LUCKY, планшет Xiaomi Pad 5 и другое
Смартфон OnePlus Nord 2 CE отложили до февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
44
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 10-й: Prey (2017)
66
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
14
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
147
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
131
85 смартфонов и планшетов Samsung получат новую прошивку One UI 4.1
1
Видео: авторы Shadow of the Tomb Raider показали вырезанные из игры геймплейные механики
13
Xiaomi 12 Pro получит «лучший дисплей в истории», эффективное охлаждение и фирменный чип Surge P1
2
Авторы Ashes of Creation показали геймплей проекта после переезда на Unreal Engine 5
+
Стали известны характеристики Realme 9i: камера 50MP, аккумулятор 5000 mah
3
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
28
Galaxy S22 Ultra получит улучшенную 108-мегапиксельную камеру с датчиком ISOCELL HM3
1
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
40
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
48
Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 приступил к лётно-конструкторским испытаниям
12
В сети появились результаты тестирования двух Ryzen Threadripper Pro 3995WX на одной плате
3
В сети появилось видео распаковки Steam Deck
6
Завод Samsung по производству чипов NAND в Китае переведён в экстренный режим работы
2
Разгон встроенной графики Intel Alder Lake-S до 2400 МГц позволил повысить производительность на 61%
6
Процессоры Ryzen 6000 получат поддержку DDR5, мощную графику и будут анонсированы на CES 2022
10

Популярные статьи

Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
40
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
108
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
43
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
5
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
30
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
7
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
14
Почему я больше никогда не куплю AMD
30
Существование первичных чёрных дыр могло бы объяснить происхождение тёмной материи
23

Сейчас обсуждают

Вася Кот
23:36
На самом деле АМД нужно для того, чтобы антимонопольщики не проедали плешь Интел и Нвидиа. А также для "коррекции" цен на рынке (если хоть кто-то в это еще верит). автор даже не знает что большинство...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Dmitry Mitry
23:36
Не уверен. Рассматривать далекие галактики на краю вселенной, которые даже в телескоп больше похожи на точки - это не красивые картинки с Заббла
Космический телескоп James Webb успешно запущен в космос
LazyCamel
23:35
Ооооо... Твой телефон поймал твой разговор, отправил в гугео, тот распознал речь, построил контекстную рекламу и выдал ее не тебе на телефон, а твоему ребёнку на соседний с тобой комп? Может пора уже ...
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
Михан Баикин
23:35
Снова накидывание говна на вентилятор. "Аргументы", от которых я пробил голову...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Михаил
23:34
Которые интел раньше брали и переплачивали
AMD невольно сравнила ядра процессоров Ryzen Threadripper со сказочными оленями
Михан Баикин
23:34
О как ты триггернулся!
Почему я больше никогда не куплю AMD
Kuyak
23:32
Байт на комменты 80 уровня. Аппрувед.
Почему я больше никогда не куплю AMD
Максим Колодяжный
23:32
взял сыну 3400G 12gb ram под 900p моник, ну не топ машина, но поиграть можно, не во все конечно, но очень во многое. Фаркрай6 на низких близкое к 60 фпс. Очень доволен в связи с обстановкой.
Почему я больше никогда не куплю AMD
Роман Жуков
23:31
Микрофризит! Охренннный коммент!)))
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
SLAVYAN1
23:30
Накинь говна на вентилятор
Почему я больше никогда не куплю AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем