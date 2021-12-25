Однако не все 50-мегапиксельные камеры одинаково полезны

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Судя по имеющейся в сети информации, компания Xiaomi намерена оснастить все флагманы серии Xiaomi 12 основными камерами датчиками разрешением по 50 МП, отказавшись от камеры разрешением 108 МП. Однако, несмотря на то, что все датчики имеют 50 МП, они не являются одинаковыми. Теперь Xiaomi раскрыла различия между 50-мегапиксельными камерами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

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Xiaomi 12 Pro будет оснащен сенсором премиального класса. Более дорогой телефон получит датчик Sony IMX707, который является разновидностью IMX700, используемого в Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro. IMX707 представляет собой 1/1,28-дюймовый сенсор с фокусом Dual-PD и размером пикселей 2,44 мкм.

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Оригинальный Xiaomi 12 в свою очередь, имеет сенсор с гораздо более скромными характеристиками. Xiaomi 12, по-видимому, будет оснащен 50-мегапиксельным датчиком IMX766, который используется, например, в OnePlus Nord 2, и является представителем среднего уровня. При размере 1/1,56 дюйма этот датчик хуже чем 1/1,33-дюймовый ISOCELL HMX в смартфонах Mi 10 и Mi 11. Что касается фронтальной камеры, то на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro она будет одинаковой и получит разрешение 32 мегапикселя.