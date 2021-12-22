Они предназначены как для крупных производителей и сборщиков ПК, так и для обычных пользователей

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Western Digital собирается расширить свою линейку твердотельных накопителей многочисленными несколькими продуктами, некоторые из которых основаны на новых контроллерах. Новые диски обещают улучшить скоростные характеристики по сравнению с существующими твердотельными накопителями компании с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

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Western Digital недавно сертифицировала ряд своих новых накопителей в PCI-SIG, который контролирует соответствие и обеспечивает совместимость нового оборудования с платформами PCIe. Включение множества новых твердотельных накопителей Western Digital в список PCI-SIG указывает на то, что диски прошли тесты на совместимость и отлично работают с существующим оборудованием с интерфейсом PCIe четвертого поколения.

Список будущих SSD-накопителей Western Digital довольно длинный. Он включает в себя новый накопитель WD Black SN850X флагманского класса, который предположительно основан на новом или модернизированном контроллере и/или более быстрой памяти 3D NAND, а также новый твердотельный накопитель SN820 для крупных производителей, который основан на том же контроллере. Есть еще WD Black SN770, хотя его позиционирование пока неизвестно.

На данный момент нет информации о производительности WD Black SN850X, но простая модель WD Black SN850 имеет скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость последовательной записи до 5300 МБ/с, а также 1000000 операций ввода-вывода в секунду. Ожидается, что версия X будет несколько быстрее.

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Кроме того, Western Digital готовит накопители SN560 малого форм-фактора M.2 2230 и M.2 2242, а также SN740, предназначенные в первую очередь для производителей готовых компьютеров. Те же накопители будут доступны в форм-факторе M.2-2280 для простых пользователей и самостоятельной установки в домашних условиях.