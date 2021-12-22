Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Western Digital готовит к выходу новые SSD серии Black с интерфейсом PCIe 4.0 x4
Они предназначены как для крупных производителей и сборщиков ПК, так и для обычных пользователей
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

 Компания Western Digital собирается расширить свою линейку твердотельных накопителей многочисленными несколькими продуктами, некоторые из которых основаны на новых контроллерах. Новые диски обещают улучшить скоростные характеристики по сравнению с существующими твердотельными накопителями компании с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

реклама

 Western Digital недавно сертифицировала ряд своих новых накопителей в PCI-SIG, который контролирует соответствие и обеспечивает совместимость нового оборудования с платформами PCIe. Включение множества новых твердотельных накопителей Western Digital в список PCI-SIG указывает на то, что диски прошли тесты на совместимость и отлично работают с существующим оборудованием с интерфейсом PCIe четвертого поколения.

 Список будущих SSD-накопителей Western Digital довольно длинный. Он включает в себя новый накопитель WD Black SN850X флагманского класса, который предположительно основан на новом или модернизированном контроллере и/или более быстрой памяти 3D NAND, а также новый твердотельный накопитель SN820 для крупных производителей, который основан на том же контроллере. Есть еще WD Black SN770, хотя его позиционирование пока неизвестно.

 На данный момент нет информации  о производительности WD Black SN850X, но простая модель WD Black SN850 имеет скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость последовательной записи до 5300 МБ/с, а также 1000000 операций ввода-вывода в секунду. Ожидается, что версия X будет несколько быстрее.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Кроме того, Western Digital готовит накопители SN560 малого форм-фактора M.2 2230 и M.2 2242, а также SN740, предназначенные в первую очередь для производителей готовых компьютеров. Те же накопители будут доступны в форм-факторе M.2-2280 для простых пользователей и самостоятельной установки в домашних условиях.

#ssd #western digital #wd black #western digtial #wd black sn850
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ElecGear представила огромный кулер M11 с активным охлаждением для SSD M.2
SSD Solid Snake-Oil предназначен для аудиофилов
Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
139
Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
55
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Second Extinction
46
Valve обновляют Half-Life и многое другое для Steam Deck
+
Флагманы Samsung 2017 года получили обновление One UI, несмотря на официальное прекращение поддержки
4
Разработчики Эфира сделали первый шаг к переходу на Ethereum 2.0 – запущена тестовая сеть Kintsugi
8
В начале 2022 года Xiaomi обновит 20 устройств до MIUI 13 и Android 12 на глобальном рынке
+
Китайская видеокарта JM9 выглядит разочаровывающе и окажется в 6 раз медленнее GeForce GTX 1080
20
Полная информация о CPU Intel Alder Lake за 2 недели до анонса – цены, тактовые частоты и TDP
2
Стартовал ранний доступ хардкорного тактического шутера Ready or Not: игроки в полном восторге
+
Samsung Galaxy A83 может стать первым смартфоном среднего класса с дисплеем WQHD+
+
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
59
СМИ: Ubisoft покидают многие сотрудники, что негативно отражается на проектах
3
Epic Games Store запустила раздачу бесплатных игр и скидку в 10 долларов
10
Процессор Intel Core i5-12400F с новым кулером поступил в продажу в Перу за две недели до выхода
26
Квантовый кулон и энергетическая броня с защитой от 5G оказалась вредна для здоровья пользователя
+
Microsoft, Intel и Nvidia уязвимы для критических эксплойтов Java
5
Теперь Proton позволяет запускать на Linux 80 из 100 лучших игр библиотеки Steam
4
Ubisoft удалила аккаунт блогера Tor с купленными играми из-за неактивности игрока
62
Первые достоверные тесты видеокарты Intel ARC Alchemist – паритет с Radeon RX 6700 ХТ в AoS
7

Популярные статьи

Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
253
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 3
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
54
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
48
Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
4
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
+

Сейчас обсуждают

senseless
14:50
Каждая уважающая себя контора или втянута в скандал или считает своим долгом сделать официальное заявление. Кстати у нас в конторе есть сексизм, эйджизм и просто прикольные чуваки.
Разработчики Call of Duty из Treyarch заявили, что в культуре их студии нет места сексизму, расизму, дискриминации или травле
NOFX
14:50
Ты сайтом ошибся? Зачем ты сдесь??
GeForce RTX 3090 в руках россиянина установила серию рекордов
Чувак
14:50
Разве что в мечтах хуананов.
AMD стала лидером по росту выручки в 2021 году
Дмитрий Юфа
14:49
Если вы знаете, значит вы умный. Если вы умный, значит можете заработать на тот продукт, который вам по душе. Но если вы жалуетесь на чью-то жадность, значит не можете. Значит вы не умный. А если вы н...
Большой функционал чипсета AMD X670 затруднит его применение в mini-ITX — инсайдер о платформе AM5
Чувак
14:49
Где в моём сообщении слово "порванных"? У кого что болит...
AMD стала лидером по росту выручки в 2021 году
ddr22
14:49
откуда вам знать как лучше
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
ddr22
14:48
слишком много текста для одной статьи
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть третья
Vladimir Kamyshnikov
14:47
Молоды какие! Теперь разгоняем команду и набираем по настоящему инклюзивную, не расистскую команду, включающую все 52 джендера, все расы и народности в равных долях
Разработчики Call of Duty из Treyarch заявили, что в культуре их студии нет места сексизму, расизму, дискриминации или травле
Xardazzz
14:44
зима - время рекордов! :)
GeForce RTX 3090 в руках россиянина установила серию рекордов
Иван Иванов
14:42
Какого ещё спец.заказа? Это обычная коммерческая партия. При таких масштабах оптовых поставок продавец любую ОС сам установит. Практика закупок техники для госкомпаний ничем не уникальна: это делается...
Российская компания Qtech продала РЖД 16 тысяч китайских смартфонов стоимостью 7300р по 26 400р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем