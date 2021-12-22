Компания Western Digital собирается расширить свою линейку твердотельных накопителей многочисленными несколькими продуктами, некоторые из которых основаны на новых контроллерах. Новые диски обещают улучшить скоростные характеристики по сравнению с существующими твердотельными накопителями компании с интерфейсом PCIe 4.0 x4.
реклама
Western Digital недавно сертифицировала ряд своих новых накопителей в PCI-SIG, который контролирует соответствие и обеспечивает совместимость нового оборудования с платформами PCIe. Включение множества новых твердотельных накопителей Western Digital в список PCI-SIG указывает на то, что диски прошли тесты на совместимость и отлично работают с существующим оборудованием с интерфейсом PCIe четвертого поколения.
Список будущих SSD-накопителей Western Digital довольно длинный. Он включает в себя новый накопитель WD Black SN850X флагманского класса, который предположительно основан на новом или модернизированном контроллере и/или более быстрой памяти 3D NAND, а также новый твердотельный накопитель SN820 для крупных производителей, который основан на том же контроллере. Есть еще WD Black SN770, хотя его позиционирование пока неизвестно.
На данный момент нет информации о производительности WD Black SN850X, но простая модель WD Black SN850 имеет скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с и скорость последовательной записи до 5300 МБ/с, а также 1000000 операций ввода-вывода в секунду. Ожидается, что версия X будет несколько быстрее.
Кроме того, Western Digital готовит накопители SN560 малого форм-фактора M.2 2230 и M.2 2242, а также SN740, предназначенные в первую очередь для производителей готовых компьютеров. Те же накопители будут доступны в форм-факторе M.2-2280 для простых пользователей и самостоятельной установки в домашних условиях.