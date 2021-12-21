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Процессор Intel Core i5-12400F с новым кулером поступил в продажу в Перу за две недели до выхода
Купившему его интернет-изданию он обошелся в 222 доллара
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 Ресурсу XanxoGaming удалось получить розничный экземпляр еще не вышедшего процессора Intel Core i5-12400F поколения Alder Lake.

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 Core i5-12400F является 6-ядерным и 12-поточным процессором, произведенным по технологическому процессу Intel 7. Он является частью линейки Alder Lake-S, не относится к серии K с возможностью разгона и имеет мощность 65 Вт. Это один из немногих процессоров Core i5, который не будет иметь новую гибридную архитектуру Intel, это в данном случае означает, что у него отсутствуют энергоэффективные ядра, а будут только производительные ядра Golden Cove.

 Хотя цена процессора в настоящее время неизвестна, ожидается, что он будет стоить менее 200 долларов США. По данным XanxoGaming, процессор был куплен за 899 солей, что составляет около 222 долларов США с учетом НДС 18%. Однако стоит учитывать, что это неофициальная торговая сделка явно предполагает завышенную стоимость, так сказать за эксклюзивность, другими словами, розничный процессор, скорее всего, будет стоить дешевле.

 Редакция перуанского Интернет-ресурса не только нашла Core i5-12400F в продаже, но и купила его для ознакомления. Ожидается, что полное тестирование розничного процессора займет несколько дней. Эта ситуация очень напоминает ту, которая произошла в одном из немецких магазинов, когда он был замечен за реализацией процессора Core i7-11700K почти за месяц до официального запуска, чем воспользовались некоторые профильные СМИ.

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#intel #alder lake #alder lake-s #intel 12-gen #core i7-11700k #core i5-12400f
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