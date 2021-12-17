Об этом стало сегодня известно от одного из источников ресурса Videocardz

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно источникам, близким к Videocardz, Intel работает над версией своего флагманского процессора Core i9-12900K с улучшенной производительностью. Процессор Core i9-12900KS, как сообщается, является тщательно отобранным вариантом оригинального Core i9-12900K, который гарантированно будет поддерживать более высокую на 200 МГц тактовую частоту. Это означает, что Core i9-12900KS должен достичь тактовой частоты 5 ГГц для всех производительных ядер.

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Однако не стоит ждать невероятного прироста производительности от Core i9-12900KS в сравнении с оригинальным Core i9-12900K. Производительность в играх и других приложениях не имеет тенденции линейно масштабироваться с тактовой частотой, поэтому в лучшем случае можно говорить о повышении производительности на 2-3 процента.

Если говорить про AMD, то её продукцию ждет более существенное обновление благодаря новой технологии 3D V-Cache, которая позволит AMD добавить от 256 МБ до 512 МБ дополнительного Infinity Cache к своим чипам Zen 3 с ожидаемым увеличением производительности примерно на 15 процентов.

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Сейчас стандартный Core i9-12900K всего на 9 процентов опережает Ryzen 9 5900X в игровых приложениях. 3D V-Cache может помочь процессорам Zen 3 сравняться с флагманом Alder Lake, и еще неизвестно, хватит ли небольшого повышения тактовой частоты Core i9-12900KS, чтобы изменить ситуацию.