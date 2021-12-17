Новые видеокарты станут основой игровых ноутбуков начального уровня

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня Nvidia анонсировала три новых графических процессора для ноутбуков, основанных на архитектуре Turing и Ampere: GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550. Эти графические процессоры будут использоваться в новых ноутбуках начального уровня, которые выйдут в 2022 году.

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Судя по всему, Nvidia пока не готова отказаться от продукции на архитектуре Turing. Интересно, что согласно данным Nvidia, GeForce RTX 2050 оснащается 2048 ядрами CUDA, что больше 1920 ядер CUDA, имеющихся на мобильной видеокарте RTX 2060. Однако остальные характеристики новинки заметно скромнее, чем у RTX 2060, чего стоит только втрое более узкая шина памяти. Графический процессор GeForce RTX 2050 имеет тактовую частоту в разгоне до 1477 МГц и уровень мощности 45 Вт.

GeForce RTX 2050 комплектуется 4 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и имеет 64-битный интерфейс. Таким образом пропускная способность памяти составит 112 ГБ/с. Ноутбуки на базе графического процессора RTX 2050 будут поддерживать трассировку лучей и технологию DLSS. Вот краткое сравнение графических процессоров RTX 2050 и RTX 2060 для ноутбуков:

Что касается видеокарт MX570 и MX550, то Nvidia утверждает, что старшая MX570 является самым быстрым графическим процессором MX на сегодняшний день, а это означает улучшения по всем параметрам, включая тактовые частоты ядра, пропускную способность памяти и многое другое. MX550 в свою очередь является обновлением существующего графического процессора MX450, который уже используется во многих ноутбуках.

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Nvidia не предоставила подробных спецификаций новых чипов, но ожидается, что они будут основаны на новой архитектуре Ampere. Компания заявляет о большем количестве ядер CUDA и более высокой скорости памяти, чем у предыдущих графических процессоров MX. Больше информации будет доступно после официального анонса после выставки CES 2022.