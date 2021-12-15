В последнем обновлении версии 2.13 текущего года War Thunder получит крупное дополнение израильского вооружения, включая целую коллекцию самолетов, доступных в рамках закрытого бета-тестирования (CBT) и специальные пакеты для сухопутных войск. Однако, это обновление состоит не только из израильской военной техники, доступ к которой пользователи могут получить только заплатив или выполнив серию внутриигровых миссий.
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Ниже представлен список основных нововведений обновления War Thunder 2.13 «Крылатые львы», которое было выпущено вчера:
Не менее 20 самолетов в стартовом составе дерева технологий ВВС Израиля (доступно для тех, кто выполняет специальные задачи или покупает один из израильских премиальных наборов самолетов).
Более десятка новых и обновленных наземных транспортных средств, включая Leclerc SXXI и Challenger 2 TES.
«Шарнхорст» и еще пять новых судов.
Движение воздуха теперь влияет на внешний вид эффектов частиц, таких как огонь, дым, пыль, взрывы и искры.
Карта Израиля для воздушных боев с двумя миссиями, обновленным Волоколамском и новой миссией на карте Испании.
В дополнение к вышесказанному, это крупное обновление игры содержит длинный список мелких настроек и исправлений.
Пакеты раннего доступа ЗБТ израильских сухопутных войск обеспечат доступ к грядущему дереву наземных технологий, которое, как планируется, присоединится к игре с первым обновлением 2022 года.