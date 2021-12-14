Утечка маркетинговой документации, к которой обратился сайт Videocardz, подтверждает давние слухи о том, что процессоры начального уровня поколения Alder Lake, такие, как Core i5-12400F и Core i3-12100F, не будут иметь энергоэффективные ядра Gracemont, полностью полагаясь на высокоэффективные ядра Golden Cove.
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Упаковка, изображенная в маркетинговом материале Alder Lake, также подтвердила еще два интересных момента. Первый, что модели начального уровня действительно будут иметь TDP 65 Вт, а второй, что Intel будет комплектовать их новым стандартным кулером Laminar RM1.
Предыдущие утечки указывали, что процессоры Alder Lake от Core i5-12400F и ниже не имели ядер Gracemont. Это может оказать ощутимое влияние как на игровую производительность, так и на многопоточную производительность, а также на энергоэффективность. Ядра Gracemont в высокопроизводительных процессорах Alder Lake, таких, как Core i7-12700K, имеют IPC примерно на одном уровне со Skylake, а это означает, что они действительно играют ощутимую роль с точки зрения многопоточной производительности. Значительно более низкое энергопотребление Gracemont также позволяет процессорам Alder Lake потреблять меньше энергии при обработке менее интенсивных рабочих нагрузок.
Без ядер Gracemont Core i5-12400F является шестиядерным, двенадцатипоточным процессором, а Core i3-12100F - четырехъядерным, восьмипоточным бюджетным процессором. Однако это нисколько не говорит об их плохой производительности для бюджетного сегмента. Утечка некоторых тестов показывает, что Core i5-12400F превосходит не только AMD Ryzen 5 5600X, но даже Core i7-11700K более высокой ценовой категории в игровых приложениях.