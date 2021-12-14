В Европе новинка стоит почти 500 евро

Выход видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ состоялся неделю назад, но её выход стал довольно противоречивым. Как и предполагалось, доступность новинки оставляет желать лучшего. В настоящее время NVIDIA даже не упоминает RTX 2060 12 ГБ на многих своих региональных сайтах, несмотря на то, что вышла она 7 декабря. Однако NVIDIA надеется, что в период с конца декабря по январь уровень запасов улучшится.

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NVIDIA также не сообщила потребителям, сколько должна официально стоить GeForce RTX 2060 12 ГБ в каждом регионе. Компания ASUS в Германии выпустила пресс-релиз, который, дает некоторое представление о стоимости видеокарт. К сожалению для многих, она не будет стоить дешево, и оценена приблизительно в 500 евро. Например, стоимость моделей DUAL-RTX2060-12G-EVO и DUAL-RTX2060-O12G-EVO с конца декабря составит 494 евро и 499 евро соответственно.

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Другими словами, рекомендованная производителем розничная цена RTX 2060 12 ГБ лишь немного меньше, чем у гораздо более мощной GeForce RTX 3070. Напомню, что NVIDIA рекомендует для RTX 3070 в Германии стоимость 519 евро, что на 100 евро больше, чем RTX 3060 Ti. Следовательно, RTX 2060 12 ГБ должна стоить на 75 евро больше, чем RTX 3060 Ti. Однако, RTX 2060 12 ГБ не может превзойти не только RTX 3060 Ti, но даже RTX 2060 SUPER. Исходя из всего выше сказанного, RTX 2060 12 ГБ по соотношению производительности и стоимости является одной из худших настольных видеокарт на рынке.