Графический процессор 512 EU будет на 10% дешевле, но обеспечит на 10% более высокую производительность, чем у конкурентов

Как известно Intel представит свои полноценные дискретные графические карты Arc Alchemist, в начале следующего года. До сих пор мы слышали, что Arc Alchemist DG2 будет предлагаться в вариантах SOC1 (175 Вт - 225 Вт) и SOC2 (75 Вт). Теперь у Moore's Law is Dead появилось гораздо больше информации, касающейся различных моделей Arc DG2 и вероятных стартовых цен.

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MLD подтверждает, что Arc будет предлагаться в пяти разных версиях. К ним относятся чипы с 512, 384, 256, 2 по 128 и 96 исполнительными модулями (EU). Хотя вариант 384 EU является урезанной версией чипа 512 EU, теперь мы знаем, что Intel еще урежет исполнительные блоки до 256 штук.

Ожидается, что производство SOC1 начнется только в середине февраля. Партнеры, по-видимому, не слишком довольны этим, поскольку ожидали, что графические процессоры будут доступны в январе для тестирования и проверки. SOC1 должен быть доступен для игровых настольных ПК в первом или втором квартале, за ним последуют модели для ноутбуков и для рабочих станций в конце 2022 года.

Так же SOC2 должен быть доступен для ноутбуков к концу первого квартала, а для других платформ - в конце второго квартала.

Интересным является то, что Intel может установить цены примерно на 10% ниже, чем аналогичные предложения Nvidia, с возможностью увеличения производительности на 10% по мере оптимизации драйверов.

Существуют версии Arc Alchemist как для ноутбуков. Модели для настольных ПК ориентированы на уровень RTX 3070/RTX 3070 Ti, а модели для ноутбуков - на мобильную RTX 3080 в зависимости от TDP.

Источники MLD, похоже, указывают, что вариант 512EU будет предлагать уровень производительности Quadro RTX A4500. Intel также рассматривает возможность создания карты с объемом памяти 32 ГБ для конкуренции с Quadro RTX 5000 и AMD Radeon Pro W6800, но для этого может потребоваться новая компоновка платы.

Согласно источникам MLD, ожидается, что в первом квартале 2022 года предварительные образцы будут отправлены производителям и партнерам. Поэтому можно ожидать многочисленные утечки уже в конце этого и в начале следующего месяцев. Ожидается, что образцы карт для рабочих станций будут представлены в середине первого квартала 2022 года, а запуск мобильного SOC2 намечен на март.

Карты SOC1 будут готовы к апрелю, но многое зависит от того, насколько хорошо драйверы будут оптимизированы до марта. Intel может даже отложить выпуск, если обнаружит, что драйверы еще не готовы. Карты SOC1 эталонной версии будут доступны к середине второго квартала. После запуска карт для настольных ПК, ноутбуки получат SOC1 в конце второго квартала.

Что касается моделей для рабочих станций, ожидается, что к концу лета Intel выпустит варианты с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ памяти. Карта на 32 ГБ, если выйдет, то появится только в четвертом квартале.





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Intel будет больше ориентироваться на нижний и средний сегменты, чем на флагманы от Nvidia и AMD. Это правильный шаг, так как сначала нужно узнать реакцию рынка на недорогие модели, а уже потом, при определенном успехе выпускать дорогие видеокарты, как в плане стоимости производства, так и стоимости готовых продуктов. Это также дает Intel бесценный опыт для разработки преемника Arc Alchemist, Arc Battlemage, в качестве конкурента высококлассным моделям Nvidia Lovelace и AMD RDNA 3.