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Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
Это произошло спустя 23 после их появления в процессорах компании AMD
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 По сообщению сайта Phoronix спустя 23 года древняя инструкция AMD 3DNow! наконец удаляется из ядра Linux. Начиная с Linux версии 5.17, старые процессоры AMD с поддержкой 3DNow! больше не будет выполнять эти инструкции в операционных системах Linux с обновленным ядром.

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 AMD выпустила инструкции 3DNow! в далеком 1998 году для улучшения функциональности процессоров путем добавления инструкций SMID к базовому набору инструкций x86, что позволяло осуществлять векторную обработку операций с плавающей запятой с использованием векторных регистров. В первой реализации было более 21 новой инструкции, поддерживающей операции SIMD с плавающей запятой.

 В конце 90-х и начале 2000-х эти инструкции помогали улучшать игры, воспроизводить видео и даже работать в Photoshop. AMD внедряла поддержку этих инструкций в процессоры от K6-2 до Bulldozer.

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 Однако Intel представила свои конкурирующие инструкции SSE вскоре после того, как AMD выпустила 3DNow! для процессора K6. Инструкции SSE стали доминирующими с появлением Pentium 3, поэтому AMD также внедрила поддержку SSE после выхода SSE2. Чипы Phenom II были последними процессорами, поддерживающими инструкции 3DNow!. Теперь стандартом стали SSE и множество его вариаций, включая SSE2, SSE3, SSE4, 4,1,4A, SSE5 и другие. Теперь спустя 23 года 3DNow! наконец-то навсегда уходит за счет удаления 500 строк кода, которые находились в ядре более двух десятилетий.

#amd #linux #3dnow! #amd 3dnow! #sse #инструкции #инструкции процессора
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