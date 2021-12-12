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Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
Такую информацию приводит один из пользователей Reddit
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 Как сообщает OwnSnap, майнеры нашли способ повысить производительность видеокарт RTX 3080 Ti линейки LHR. Это делается либо с помощью прошивки BIOS, либо в случае наличия карты EVGA, можно сделать обновление программного обеспечения.

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 Информацию об этом опубликовал пользователь Reddit @bravo_char. По его словам, большинство видеокарт RTX 3080 Ti с версией BIOS по умолчанию имеют скрытое ограничение мощности, которое активируется в периоды высокой нагрузки на память, что характерно для рабочих нагрузок при майнинге.

 К счастью, проблема стала известна EVGA, и компания выпустила исправление. Поэтому, всем владельцам EVGA RTX 3080 Ti рекомендовалось бы обновить прошивку, чтобы повысить производительность майнинга. Это можно сделать с помощью программного обеспечения EVGA Precision X1. @bravo_char отметил, что после обновления прошивки на его карте скорость хеширования с 66 MH/s возросла до 80 MH/s, то есть прирост составил 21 процент.

 Однако другие карты RTX 3080 Ti, включая Founders Edition не могут похвастаться такими возможностями. В качестве временного решения @bravo_char предлагает загрузить BIOS EVGA RTX 3080 Ti XC3 с обновленной прошивкой и прошить его на RTX 3080 Ti других марок, чтобы получить тот же эффект.

 Однако @bravo_char напоминает, что перепрограммировать BIOS на другую модель видеокарты очень рискованно и без определенных навыков вместо хорошей игровой видеокарты можно получить кирпич. Поэтому все действия пользователей производятся на их свой страх и риск.

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 Но полученный результат может быть даже лучше, чем у карт EVGA. Другой известный майнер Red Panda Mining, обновил свою Inno3D 3080 Ti iChill X3 при помощи BIOS EVGA XC3 и получил еще более внушительные 91 MH/s.

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