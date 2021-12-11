Однако стоимость новинки довольно высока и составляет 299 долларов

Спустя год после выхода долгожданной, жутко забагованной ролевой игры Cyberpunk 2077, ажиотаж вокруг последней игры CD Projekt RED немного утих. Однако для бесчисленных хардкорных фанатов, которые все еще очарованы завораживающим геймплеем в стиле киберпанка, американский производитель NZXT выпустил совершенно уникальный корпус для персональных компьютеров.

реклама





Новый корпус NZXT H710i ограниченного выпуска выполнен в красочном и уникальном дизайне Cyberpunk 2077, который должен стать центром притяжения в помещении, где он установлен. Помимо яркой окраски в стиле граффити, корпус имеет те же характеристики и функциональность, что и обычный NZXT H710i. Стандартно он поставляется со встроенным контроллером вентиляторов и контроллером RGB. В новинке уже предустановлены четырьмя вентилятора, три из которых размером 120-мм находятся за передней панелью, а один 140-мм вентилятор сзади.

Лицевая сторона корпуса дополнительно оснащена двумя портами USB 3.2 Type-A, одним портом USB Type-C, а также 3,5 мм разъемом для наушников. Корпус NZXT H710i Cyberpunk также поставляется с шайбой Arasaka ограниченной серии. Корпус можно заказать в официальном онлайн-магазине NZXT за 299 долларов, в то время как обычный NZXT H710i в настоящее время стоит 219 долларов.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

С полными характеристиками корпуса и большим количеством изображений можно ознакомиться на официальном сайте компании по данной ссылке.