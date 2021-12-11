Спустя год после выхода долгожданной, жутко забагованной ролевой игры Cyberpunk 2077, ажиотаж вокруг последней игры CD Projekt RED немного утих. Однако для бесчисленных хардкорных фанатов, которые все еще очарованы завораживающим геймплеем в стиле киберпанка, американский производитель NZXT выпустил совершенно уникальный корпус для персональных компьютеров.
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Новый корпус NZXT H710i ограниченного выпуска выполнен в красочном и уникальном дизайне Cyberpunk 2077, который должен стать центром притяжения в помещении, где он установлен. Помимо яркой окраски в стиле граффити, корпус имеет те же характеристики и функциональность, что и обычный NZXT H710i. Стандартно он поставляется со встроенным контроллером вентиляторов и контроллером RGB. В новинке уже предустановлены четырьмя вентилятора, три из которых размером 120-мм находятся за передней панелью, а один 140-мм вентилятор сзади.
Лицевая сторона корпуса дополнительно оснащена двумя портами USB 3.2 Type-A, одним портом USB Type-C, а также 3,5 мм разъемом для наушников. Корпус NZXT H710i Cyberpunk также поставляется с шайбой Arasaka ограниченной серии. Корпус можно заказать в официальном онлайн-магазине NZXT за 299 долларов, в то время как обычный NZXT H710i в настоящее время стоит 219 долларов.
С полными характеристиками корпуса и большим количеством изображений можно ознакомиться на официальном сайте компании по данной ссылке.