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Realme GT2 Pro будет иметь 1 ТБ внутренней памяти
Об этом свидетельствует утечка изображения смартфона с его техническими характеристиками
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 В сети появилась новая утечка о готовящемся к выходу флагманскому смартфону компании Realme. Утечка исходит от инсайдера Ишана Агарвала, сообщившего дополнительную информацию о грядущем смартфоне Realme GT2 Pro. Новые сведения содержат изображение дисплея, которое однозначно идентифицирует рассматриваемое мобильное устройство как Realme GT2 Pro. Что наиболее интересно из показанного на экране, как отмечает Агарвал, так это наличие в смартфоне 1 ТБ внутренней памяти.

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 Если эта часть технических характеристик окажется точной после окончательного выпуска телефона и не будет включать расширение памяти за счет карт microSD, как может указывать надпись на экране, она может поставить новый Realme GT2 Pro наравне с очень немногими подобными мобильными устройствами премиум-класса, например, с топовой версией iPhone 13 Pro.

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 Кроме того, фотография свидетельствует, что Realme GT2 Pro будет выпущен с новой версией собственного пользовательского интерфейса Realme на базе Android 12 из коробки. К сожалению, на данный момент отсутствует информация о точной дате выхода смартфона.

#realme #realme gt2 pro
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