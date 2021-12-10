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Платформа Alder Lake увеличила долю рынка процессоров Intel, но AMD остается лидером
Такие выводы следуют из опубликованной статистики продаж процессоров самым крупным розничным продавцом Германии
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 Платформа Alder Lake была запущена только месяц назад, но процессоры Intel 12-го поколения уже пользуются большой популярностью у потребителей, помогая увеличить долю рынка компании. Тем не менее Intel остается в тени доминирующей компании AMD, чьи чипы составили 70% всех продаж процессоров в Германии в ноябре.

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 Сегодня стали известны новые данные о продажах процессоров от крупнейшего розничного продавца Германии, MindFactory. Видно, что Intel наконец достигла 30% доли рынка, который AMD контролирует с момента запуска серии Ryzen 3000. Интересно, что согласно Steam результаты прямо противоположны: процессоры AMD установлены в 30% компьютеров.

 Процессоры Alder Lake по объемам продаж стали самым успешным поколением Intel в прошлом месяце, на него приходилось 37% продаж компании. Далее следуют Rocket Lake c 34% и Comet Lake с 28%.

 Но в целом рынок остался за AMD. Процессоры серии Ryzen 5000 Vermeer были самыми популярными чипами, на долю которых приходилось 48% всех продаж. Другими наиболее продаваемыми поколениями AMD были Cezanne с 11% и Matisse с 10%.

 Если посмотреть на отдельные чипы, то первое место в списке занял Ryzen 7 5800X с 4820 единицами. На втором месте Ryzen 5 5600X с 3570 проданными процессорами, за ним следует Ryzen 9 5900X с 1620 проданными процессорами. Самым продаваемым чипом Intel стал Core i7-12700K, занявший седьмое место с 880 продажами.

 Обе компании продали больше процессоров в ноябре, чем в октябре. Росту, вероятно, способствовали Черная пятница и Киберпонедельник. Но интересно, что в ноябре 2020 года было продано более 40 000 процессоров, тогда как в прошлом месяце было продано чуть более 20 000 процессоров. Снижение в годовом исчислении, несомненно, связано с запуском серии Ryzen 5000 в октябре 2020 года.

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 Можно ожидать, что новое поколение процессоров Intel будет и дальше способствовать сокращению доли AMD на рынке, но все может измениться, когда в следующем году выйдет серия Ryzen 6000.

#amd #intel #alder lake #intel 12-gen #ryzen 5000 #comet lake #ryzen 5 5600x #ryzen 7 5800x #ryzen 9 5900x #core i7-12700k
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ev_rus
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Германия это к Мише. Что для русского хорошо, для немца смерть. И наоборот :) Жаль нет статы, может чудаки в Германии и видеокарты Амд больше чем НВ берут ? Ухах.
Платформа Alder Lake увеличила долю рынка процессоров Intel, но AMD остается лидером
Karely Coleman
15:44
Процессор не для игор нужен. А камеры лично меня не впечатляют нигде, даже в топах
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VictoR_VK
15:44
"является очень требовательной к железу и, даже с видеокартой NVIDIA RTX 3090 и мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X, в ней могут наблюдаться просадки до 24 FPS." да что ты гонишь нахрен тут??? На 30...
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