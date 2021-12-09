Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на свои источники

Ресурс Videocardz опубликовал новую информацию о предполагаемом обновлении графического процессора RDNA2 для ноутбуков. Новая серия, основанная на обновленной архитектуре RDNA2, будет называться AMD Radeon RX 6000S, как утверждает Disclosuzen. Это тот же источник недавно предоставил конфиденциальную информацию о AMD 4800S Desktop Kit.

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Следует отметить, что компания AMD еще даже не выпустила графические чипы RX 6500M и RX 6300M, которые совсем недавно появились в драйвере.

По сообщению инсайдера Greymon55, AMD может обновить свои графические процессоры Navi 2X, переведя их производство на новый техпроцесс TSMC N6, и такие графические процессоры могут быть частью серии Radeon RX 7000 следующего поколения для настольных ПК. По-прежнему неясно, сколько графических процессоров AMD планирует обновить с использованием меньшего техпроцесса и будут ли они использоваться для ноутбуков. На данный момент имеются только фрагменты информации из различных источников, которые необходимо объединить и проанализировать.

Обновление AMD RDNA2 до TSMC N6 должно улучшить энергоэффективность и повысить тактовую частоту по сравнению с N7. Согласно информации TSMC, он должен предложить на 18% большую логическую плотность по сравнению с процессом N7 и полностью с ним совместим, что упрощает переход к меньшему техпроцессу. Это также должно повысить выход исправных чипов и сократить производственные затраты. Стоит сказать, что этот же технологический процесс будет использоваться при создании графических процессоров Intel Arc Alchemist.

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Если AMD выпустит серию Radeon RX 6000S, она, вероятно, дебютирует вместе с серией Ryzen 6000 Rembrandt в начале следующего года. Мобильные графические процессоры AMD не будут единственными новыми чипами для ноутбуков следующего поколения, поскольку и NVIDIA, и Intel также планируют выпуск своих новых дискретных графических процессоров для ноутбуков в первом квартале.