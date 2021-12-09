Новинка имеет очень компактные размеру и сменные колпачки для кнопок в стиле Red Devil

Компания TUL, выпускающая видеокарты на графических процессорах AMD под маркой PowerColor решила попробовать себя в другом направлении компьютерных комплектующих. Сегодня компания представила свою первую клавиатуру под маркой PowerColor. Это особенно актуально сейчас, когда в мире наблюдается глобальный дефицит электронных компонентов, и для поддержания своей деятельности многие производители начинают выпускать, ранее не свойственные для них продукты.

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Чтобы создать свою первую механическую игровую клавиатуру, PowerColor объединилась с Kailh, производителем переключателей, и Ducky, производителем клавиатур. PowerColor x Ducky One 2 SF RGB является компактной клавиатурой, в которой используются механические переключатели Kailh's Box White (тактильные и щелкающие с ходом 3,6 мм) или Brown (тактильные, но не щелкающие), рассчитанные на 50 миллионов нажатий производства Ducky.

Компактная клавиатура имеет пять рядов, что означает отсутствие клавиш F и цифровой клавиатуры, и адресуемые светодиоды внутри каждой клавиши. Клавиатура имеет поддержку макросов и клавишу Fn для доступа к кнопкам F, регуляторам громкости и управлению яркостью.

Поскольку клавиатура создана для геймеров, PowerColor включила в комплект 10 дополнительных красных колпачков, чтобы их можно было визуально отличить от других клавиш. Кроме того, есть еще четыре заменяемых черных колпачка клавиш Esc, Del, PgUp и PgDnkeys, а также один сменный колпачок для клавиши пробела. Чтобы упростить замену клавиш, PowerColor x Ducky One 2 SF RGB поставляется со специальным съемником клавиш. Для подключения к компьютеру используется сменный кабель USB Type-C - Type-A.

Первая клавиатура PowerColor в первую очередь адресована поклонникам компании и должна привлечь своим уникальным стилем. Это, по сути, экспериментальный продукт, который раскроет потенциал бренда PowerColor на рынке игровой периферии. Если новый продукт компании TUL будет успешен, то стоит ожидать появления других подобных продуктов в будущем.

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PowerColor x Ducky One 2 SF RGB уже доступна по цене 109 долларов. Первые покупатели также получат фирменный колпачок Red Devil Keycap PowerColor стоимостью 49,99 долларов с изображением логотипа Red Devil, вырезанного с использованием технологии алюминиевого анодирования.