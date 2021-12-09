Для запуска игры необходима видеокарта GTX 960 и процессор Core i5-2500K

Ранее эксклюзивный для PlayStation блокбастер God of War скоро дебютирует на персональных компьютерах, его выход должен состояться 14 января 2022 года. Хотя это является отличной новостью для каждого ценителя качественных виртуальных баталий, многие игроки, предпочитающие компьютерную игровую платформу, могут задаться вопросом о необходимом для игры оборудовании, позволяющим насладиться великолепной графикой и максимальной производительностью.

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Сегодня разработчик игры Sony Santa Monica пролила свет на этот вопрос, опубликовав список требований к компьютерным комплектующим для ПК-версии God of War. Итак, чтобы опробовать игру на минимальных настройках, потенциальному игроку понадобится видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти и процессор уровня Intel Core i5 2500K или эквивалентный AMD Ryzen 3 1200. Также необходимо иметь 8 ГБ оперативной памяти. Указанные характеристики должны позволить геймерам насладиться игрой God of War при разрешении 720p и 30 кадрами в секунду с минимальными настройками.

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Для получения плавного игрового процесса при разрешении 1080p и 60 кадрах в секунду, геймерам необходимо иметь систему с установленной видеокартой уровня Nvidia GeForce GTX 1070, процессором Intel Core i7 4770K или AMD Ryzen 7 2700 и оперативной памятью объемом 8 ГБ. Для бескомпромиссных игроков, предпочитающих игровой процесс на максимальных настройках графики и разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, разработчики рекомендуют иметь видеокарту GeForce RTX 3080, процессор Intel Core i9 9900K или AMD Ryzen 9 3950X, а также 16 ГБ оперативной памяти. Для всех случаев на компьютере должно быть 70 ГБ свободного пространства и установлена 64-битная версия операционной системы Windows 10 (1809).