Есть информация, что его стоимость будет соответствовать таковой у Galaxy S21

Около месяца назад в одной из утечек утверждалось, что Samsung поднимет цены на смартфоны серии Galaxy S22. Однако веб-сайт SamMobile теперь утверждает, что это не относится к базовой модели Galaxy S22, которая предположительно может быть оценена в 799 долларов. Это означает, что Galaxy S22 будет иметь ту же цену, что и предшественник Samsung Galaxy S21.

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Как всегда, к таким слухам и предположениям относительно цен на грядущие смартфоны следует относиться с осторожностью, поскольку окончательная стоимость на Samsung Galaxy S22 может измениться до его выпуска в феврале 2022 года. Согласно многочисленным предыдущим утечкам, Samsung Galaxy S22 может работать на новом чипсете Samsung Exynos 2200, который оснащен не только ядрами Cortex X2 и Cortex A710 на базе ARM, но также графическим процессором AMD с функцией трассировки лучей.

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Помимо предполагаемого повышения производительности, есть небольшие изменения в дизайне нового флагманского смартфона Samsung, а базовая модель Galaxy S22 может получить 6,06-дюймовым AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400 на 1080 пикселей. Емкость аккумулятора и селфи-камера, по-видимому, не получат заметных изменений, но тройная камера на задней панели Samsung Galaxy S22 должна включать улучшенный основной датчик на 50 Мп, дополнительный сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телеобъектив разрешением 10 Мп.