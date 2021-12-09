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На канале разработчиков вышла сборка Windows 11 Build 22518
Она приносит несколько изменений в голосовой доступ и ряд исправлений системы
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 Сегодня Microsoft выпустила новую предварительную версию Windows 11 Insider Preview для участников программы предварительной оценки Windows на канале разработчиков. В то время как самые последние сборки предлагали небольшие обновления для тестировщиков, сборка 22518 вносит несколько существенных изменений, которые будут использованы в версиях Windows 11 в 2022 году.

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 Одно из наиболее значительных изменений связано с голосовым доступом, который, по словам Microsoft, полезен для всех, кто использует Windows 11. Голосовой доступ использует распознавание речи на устройстве, позволяя открывать или переключать приложения, читать и писать почту, а также просматривать Интернет, просто используя свой голос. Поскольку вся обработка информации происходит на устройстве, а не в облаке, пользователю не нужно постоянное подключение к Интернету для использования голосового доступа.

 В своем блоге Microsoft представила десятки команд, которые можно использовать с помощью голоса, в том числе щелчок правой кнопкой мыши или двойной щелчок по элементу, прокрутку в определенном направлении, вставку текста и многое другое. Активация голосового доступа выполняется фразой «Пробуждение голосового доступа», а перевод в спящий режим фразами «Спящий режим голосового доступа» или «Отключить звук».

 Для пользователей, которым нравятся украшательства рабочего стола пригодится коллекция Spotlight. Это простое дополнение будет получать новые фоны рабочего стола каждый день со всего мира и интересные факты о каждой картинке.

 Кроме того, теперь к виджетам можно получить доступ из левой части панели задач, наведя указатель мыши на точку входа. Microsoft заявляет, что обновление Widgets будет развернуто для небольшого количества тестировщиков, как и многие новые функции Windows Insider. Microsoft также упрощает установку подсистемы Windows для Linux (WSL) через Microsoft Store.

 С новой версией Insider Preview, Microsoft реализовала десятки исправлений в нескольких областях, например, поиск, проводник, настройки и другие. Однако, все еще существует более десятка известных проблем, которые только предстоит решить команде разработчиков Microsoft.

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 Сборка Windows 11 Insider Preview Build 22518 уже доступна на канале разработчиков через Центр обновления Windows. Однако, Microsoft заявляет, что сборка недоступна для систем Arm64 из-за проблемы, вызывающей откат этих устройств при попытке обновления до этой сборки. Microsoft надеется решить эту проблему в следующем выпуске.

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