Она приносит несколько изменений в голосовой доступ и ряд исправлений системы

Сегодня Microsoft выпустила новую предварительную версию Windows 11 Insider Preview для участников программы предварительной оценки Windows на канале разработчиков. В то время как самые последние сборки предлагали небольшие обновления для тестировщиков, сборка 22518 вносит несколько существенных изменений, которые будут использованы в версиях Windows 11 в 2022 году.

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Одно из наиболее значительных изменений связано с голосовым доступом, который, по словам Microsoft, полезен для всех, кто использует Windows 11. Голосовой доступ использует распознавание речи на устройстве, позволяя открывать или переключать приложения, читать и писать почту, а также просматривать Интернет, просто используя свой голос. Поскольку вся обработка информации происходит на устройстве, а не в облаке, пользователю не нужно постоянное подключение к Интернету для использования голосового доступа.

В своем блоге Microsoft представила десятки команд, которые можно использовать с помощью голоса, в том числе щелчок правой кнопкой мыши или двойной щелчок по элементу, прокрутку в определенном направлении, вставку текста и многое другое. Активация голосового доступа выполняется фразой «Пробуждение голосового доступа», а перевод в спящий режим фразами «Спящий режим голосового доступа» или «Отключить звук».

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Кроме того, теперь к виджетам можно получить доступ из левой части панели задач, наведя указатель мыши на точку входа. Microsoft заявляет, что обновление Widgets будет развернуто для небольшого количества тестировщиков, как и многие новые функции Windows Insider. Microsoft также упрощает установку подсистемы Windows для Linux (WSL) через Microsoft Store.

С новой версией Insider Preview, Microsoft реализовала десятки исправлений в нескольких областях, например, поиск, проводник, настройки и другие. Однако, все еще существует более десятка известных проблем, которые только предстоит решить команде разработчиков Microsoft.

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Сборка Windows 11 Insider Preview Build 22518 уже доступна на канале разработчиков через Центр обновления Windows. Однако, Microsoft заявляет, что сборка недоступна для систем Arm64 из-за проблемы, вызывающей откат этих устройств при попытке обновления до этой сборки. Microsoft надеется решить эту проблему в следующем выпуске.