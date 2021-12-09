Сегодня стала известна некоторая информация о грядущем флагмане серии GeForce RTX 30 под названием GeForce RTX 3090 Ti. Документ с указанием даты запуска RTX 3090 Ti настолько свеж, что в нем даже нет даты анонса. Как известно, компания NVIDIA заранее сообщает своим партнерам даты снятия тех или иных запретов на раскрытие информации о своей продукции. Эти документы включают все даты, относящиеся к готовящемуся к выпуску продукту, такие как объявление о продукте, обзор образцов, обзоры или даты поступления в продажу. В первом официальном документе по RTX 3090 Ti от NVIDIA указана только дата выхода в продажу, 27 января.
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Кроме того, стало известно, что 17 декабря NVIDIA анонсирует свою видеокарту RTX 3070 Ti с объемом памяти 16 ГБ. Эта карта выйдет в следующем году, 11 января. Ходят слухи, что карта будет иметь такое же количество ядер CUDA, что и оригинальная модель с объемом памяти 8 ГБ, а также аналогичные тактовые частоты. То есть новинка будет основана на полноценном графическом процессоре GA104 (GA104-401) с 6144 ядрами CUDA. Потенциальным покупателям не стоит надеяться на большой прирост производительности в сравнении с RTX 3070. О чем может свидетельствовать пример вышедшей вчера RTX 2060 12 ГБ.
Напомню, что на ту же дату 27 января намечен дебют младшего представителя серии Nvidia Ampere - RTX 3050.