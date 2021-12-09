Об этом свидетельствуют утечки из Geekbench и Camera FV-5

Oppo еще не выпустила свой первый складной смартфон, но уже очень близка к этому событию. Несколько дней назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) сертифицировало устройство, указав его номер модели PEUM00. Предполагается, что Oppo представит складной смартфон на выставке INNO WORLD, запланированной на 14 и 15 декабря.

реклама

В то время как сама Oppo еще не опубликовала никакой информации о смартфоне, модель PEUM00 появилась на Camera FV-5 и в Geekbench. Как показано на скриншоте ниже, PEUM00 имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11. Кроме того, Geekbench сообщает, что устройство основано на плате lahaina, а это кодовое имя Qualcomm для Snapdragon 888. Таким образом, грядущий смартфон будет использовать текущий флагман Qualcomm, а не грядущий Snapdragon 8 Gen 1.

Между тем, Camera FV-5 описывает модель PEUM00, как устройство имеющее основную камеру разрешением 12,6 Мп и фронтальную камеру разрешением 8,1 Мп. Однако, как отмечает @stufflistings, это эффективные разрешения, а при объединении пикселей 4-в-1 для обеих камер, PEUM00 получит 50 Мп для основной камеры и 32 Мп для фронтальной.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Ожидается, что первый складной смартфон Oppo будет иметь 8-дюймовый дисплей в разложенном состоянии с частотой 120 Гц. Устройство также должно получить внешний дисплей.