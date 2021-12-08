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Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
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 Только ленивый не высказался в своё время о высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690. Очевидно, что существует множество факторов, повлиявших на, но есть несколько ключевых моментов, которые являются основными.

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 Было много спекуляций о стоимости самой печатной платы, и это от части верно. Большим сюрпризом является то, что компонент, который больше всего увеличил стоимость - это разъем процессора LGA-17xx и механизм фиксации процессора. Его стоимость примерно в четыре раза выше разъема LGA-12xx.

 Хотя данных о точной стоимости обоих сокетов нет, для сравнения сокет LGA-115x стоит около 5 долларов в сравнительно небольших партиях, и, поскольку производители материнских плат покупают гораздо большие объемы, они, вероятно, будут платить меньше за единицу. Тем не менее, похоже, что сокеты LGA-17xx должны стоить где-то около 10-15 долларов, даже при заказе крупных партий. Это делает процессорный разъем вторым по стоимости компонентом на большинстве материнских плат Z690 после набора микросхем, цена которого составляет 51 доллар, что на 1 доллар больше, чем у чипсета Z590.

 Еще одним фактором, способствующим высокой стоимости, является система питания, так как Intel перешла с IMVP8 на IMVP9.1, что ознаменовало переход от модулей DrMOS (Driver MosFet) к модулям SPS (Smart Power Stage). Это изменение привело не только к использованию более дорогих схем питания, но и к дефициту самих деталей, а это означает, что каждая фаза питания примерно в два раза дороже на материнской плате Z690 по сравнению с материнской платой Z590. С другой стороны, они должны быть более эффективными и иметь более низкие термические характеристики, чем DrMOS, а цены со временем снизятся. Производители материнских плат всегда устанавливают на флагманские модели значительное количество фаз питания, что негативно сказывается на их стоимости, поэтому нет никакого способа сэкономить, кроме использования меньшего количества фаз питания. А это уже может не понравиться потребителям, которые несмотря на меньшую стоимость таких плат будут смотреть в сторону более дорогих, но и более надежных моделей других производителей, позволяющих выжать максимум из системы.

 На материнских платах высокого класса с двумя слотами PCIe 5.0 также необходим ретаймер PCIe 5.0. К сожалению, информации о его цене на PCIe 5.0 нет, но восьмиполосный ретаймер PCIe 4.0 стоит около 45 долларов в мелких партиях, а крупным производителям, закупающим тысячи устройств, они обходятся по 20-30 долларов каждый. Таким образом, платы с одним слотом уже сами по себе выигрывают в стоимости.

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 Также в настоящее время значительное влияние на стоимость оказывает глобальный дефицит электронных компонентов и материалов. Сюда входит все, от стоимости алюминия до резисторов и конденсаторов. Кроме того, ходят слухи о возможном повышении цен на некоторые детали в начале следующего года. Поэтому, для тех кто решился купить топовую плату на чипсете Z690 лучше поторопиться, возможно, сейчас самое подходящее время для этого.

#intel #материнские платы #z690 #lga1700 #lga1200 #lga1
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