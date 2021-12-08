Компания имеет большие планы по развитию своих процессоров и уже представила соответствующую дорожную карту

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Imagination Technologies присутствует на рынке графических процессоров уже несколько десятилетий с линейкой PowerVR, которая изначально предназначалась для настольных ПК, а в последующие годы перешла на смартфоны, но компания также имеет опыт работы с процессорами. Рост популярности архитектуры RISC-V и её стремление конкурировать с архитектурой ARM вдохновили Imagination снова выйти на рынок процессоров с планом по выпуску нового семейства процессорных ядер на основе RISC-V под названием Catapult в течение следующих нескольких лет.

На саммите RISC-V в этом году Imagination объявила, что семейство гетерогенных процессоров Catapult будет конкурировать с линейкой ARM Cortex. Данные о производительности ядер пока не предоставлены, поскольку они предназначены для устройств с низким энергопотреблением, но схемы Imagination показывают, что они могут иметь до 8 ядер на кластер, и каждое ядро оснащается кеш памятью L1 и TCM. Также имеется поддержка новых векторных расширений RISC-V.

Дорожная карта на ближайшие годы включает процессор для приложений, основанный на обновленной версии текущего дизайна ядра с поддержкой Linux, который будет выпущен в 2022 году, а в 2023 году последуют более быстрые процессоры реального времени и приложений. На 2024 год Imagination планирует выпустить свои первые 64-битные многоядерные процессоры для приложений, аналогичные тем, что производит сейчас ARM. Помимо этого, в дорожной карте показаны проекты гетерогенных вычислений следующего поколения, которые, скорее всего, будут нацелены на центры обработки данных и приложения машинного обучения.

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Но на данный сегмент нацелины и другие игроки рынка, включая SiFive и даже Intel и Apple. Поэтому Imagination должна предложить уникальные характеристики и функционал, если она хочет стать конкурентом ARM. В настоящее время британская компания имеет обширный опыт работы с архитектурой MIPS, а также разрабатывает собственные графические процессоры и NPU.